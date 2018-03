Messi spiega perché vomitava

foxsports

: Messi: 'Vi spiego perché vomitavo in campo' - Bertons36 : Messi: 'Vi spiego perché vomitavo in campo' - adrimux : RT @Paololotti08: @DavidPuente Quindi il trattato indecente è stato discusso e stilato, il PD non ha fatto in tempo a ratificarlo e la Fran… - Paololotti08 : @DavidPuente Quindi il trattato indecente è stato discusso e stilato, il PD non ha fatto in tempo a ratificarlo e l… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Come si può leggere su "Pulce", la sua biografia raccontata dal giornalista Guillem Balangue, in quel momento era completamente solo in un mondo nuovo. E poi lui era un ragazzino molto introverso , ...