Mercedes-AMG GT R | la safety car più veloce di sempre in Formula Uno – FOTO

Il Salone visto da Massai - L'aerodinamica della Mercedes AMG di F.1 : L'ingegner Paolo Massai si sofferma sulla Mercedes AMG Petronas della scorsa stagione, quella che ha vinto il Mondiale di F.1, esposta sullo stand della Stella, per una "lezione" diversa dalle altre, dedicata all'incontro-scontro tra esigenze aerodinamiche e regolamenti sportivi. Tra deportanza e regolamento. L'aerodinamica di una F.1 è un altro mondo rispetto alle auto "normali": qui la deportanza diventa ...

Mercedes-AMG - La GT 4 Coupé debutta a Ginevra : La terza vettura creata ad Affalterbach a partire da un foglio bianco è una Coupé a quattro porte, la Mercedes-AMG GT 4 Coupé. Inutile dire, viste le tre lettere che sostituiscono il suffisso Benz, che le prestazioni sono elevatissime: sotto al cofano, infatti, sono presenti dei motori a sei od otto cilindri con potenza fino a 639 CV.Due V8 biturbo. Trattandosi di un modello che disporrà di più motorizzazioni, la Casa ha scelto di sfruttare la ...

Mercedes-AMG C 43 - Svelato il facelift di berlina e wagon : Il Salone di Ginevra ospiterà il debutto in anteprima mondiale della rinnovata Mercedes-Benz Classe C e, oltre alle versioni facelift delle motorizzazioni più tradizionali, durante la kermesse svizzera saranno presente anche alcune varianti firmate AMG, tra cui le nuove Mercedes-AMG C 43 4Matic. Come per il resto della gamma anche le 43 disporranno di aggiornamenti estetici e tecnologici, proponendosi solo con trazione integrale 4Matic ...

Mercedes-AMG GT4 - Test sulla neve per la berlina sportiva : A poche ore dalla diffusione dagli ultimi teaser ufficiali della Mercedes-AMG GT4, la versione più estrema della quattro porte è stata nuovamente avvistata sulle nevi della Scandinavia. I collaudatori della Stella erano impegnati nei Test di sviluppo delle due versioni della sportiva che, come la sorella coupé, si proporrà in diverse varianti di potenza. Con la Panamera. Durante i collaudi la nuova berlina sportiva è stata confrontata con una ...

Mercedes-Benz - Nuove immagini della AMG GT4 : La Mercedes-Benz continua a tenere viva l'attenzione sulla AMG GT4 in attesa del suo debutto al Salone di Ginevra. Quelli che vi proponiamo sono i nuovi teaser della berlina sportiva, già presentata nei giorni scorsi in alcune foto spia ufficiali.Carrozzeria a nudo, alettone compreso. La pellicola applicata alla carrozzeria di questo esemplare è decisamente vivace e aggressiva, ma va di pari passo con le scelte che l'AMG ha fatto per questo ...

Idea Mercedes-AMG : il motoscafo da F1" : Se vi è sembrata abbastanza pazza l'Idea della Mercedes-AMG Project One , una macchina stradale realizzata con le stesse tecnologie della F1 dominatrice del campionato del mondo, ora si va oltre, facendo la stessa cosa con un motoscafo. Certo, il concetto di 'barca' va un po' stretto a questa specie di siluro in grado di raggiungere le 140 miglia, ma visto che galleggia ...

Mercedes AMG G 63 - tutta nuova al Salone di Ginevra 2018 : Farà il suo debutto in pubblico al Salone di Ginevra 2018 la nuova Mercedes AMG G 63, ovvero la nuova versione più veloce e potente dell'eterno fuoristrada della Casa di Stoccarda. Pur restando fedele ...

Nuova Mercedes-AMG G 63 - 585 CV di pura esagerazione : La Mercedes-Benz Classe G è senza dubbio una delle auto più esagerate che si possano comprare oggi sul mercato del nuovo. Il suo design è così anni Ottanta che ti aspetti di trovarci dentro un telefono cellulare a valigetta ma la verità è completamente diversa. Se lo stile può trarre in inganno, la scheda tecnica definisce una fuoristrada assai moderna, anche se ancora dura e pura come dimostrano il telaio a longheroni o i tre differenziali ...

Mercedes-AMG GT4 - La quattro porte in galleria del vento : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...

Mercedes AMG G 63 - pugno di ferro in guanto di velluto : ROMA - Per Mercedes sarà difficile stupire dopo la premiére di Detroit, dove Arnold Schwarzenegger ha tolto il velo alla nuova generazione di Classe G. Il vero Suv da Terminator. Che diventa ancora ...

Mercedes AMG - arriva la supersportiva GT 4 porte : ROMA - Ginevra un anno dopo. Nel 2017 Mercedes ha portato al Salone la tanto spettacolare quanto appariscente AMG GT Concept . 'Declinazione più estrema del nostro linguaggio formale e che ribadisce ...

Mercedes-AMG GT4 - Prime foto spia ufficiali della quattro porte : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...