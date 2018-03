Meno 3 all' apertura delle Camere M5s conferma | ' Montecitorio per noi'

Sparatoria in una scuola superiore in Maryland alla Great Mills High School : "AlMeno 7 feriti" : Ancora violenza in Usa. Sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Ci sarebbero sette feriti. Lo riferisce la Cnn citando testimoni. L'episodio è accaduto...

Emissioni - blocchi del traffico - centri urbani - prof. Battaglia : Meno allarmismi - più scienza : La questione dell'inquinamento dell'aria nelle nostre città è viziata da considerazioni politiche e di mercato che poco hanno a che vedere con la scienza 'Che la questione sia politico-commerciale e ...

Maltempo : 1500 milioni di m³ di acqua negli invasi del Sud Italia - 1/3 in Meno rispetto allo scorso anno : Nei principali invasi del sud Italia ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua, piu’ di 1/3 in meno rispetto allo scorso anno e non è quindi ancora scongiurato il rischio siccità. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti su dati Anbi diffusi in occasione dell’ondata di Maltempo che si è estesa alle regioni meridionali. Le precipitazioni invernali – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le riserve ...

Seimila sbarchi dall'inizio dell'anno : il 62 - 06% in Meno rispetto al 2017 : Sono 6.161 i migranti sbarcati sulle coste italiane da inizio 2018, il 62,06% in meno rispetto alle 16.238 che erano arrivate in Italia via mare nello stesso periodo del 2017 e il -52,55% rispetto alle 12.983 arrivate in Italia...

Allevamenti rispettosi animali : Meno idilliaci di quanto si pensi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol - Sarri a Meno 2 dalla Juventus : Un Napoli "modello Juve" ha vinto contro il Genoa con il minimo sforzo e grazie ad un difensore, Albiol, su azione d'angolo. Il modo forse più giusto per avvicinare i bianconeri, adesso avanti sole ...

Mihail : il fenoMeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’Italia : Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vetta alla classifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il ...

Mihail : il fenoMeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’ Italia : Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vetta alla classifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il ...

Menopausa precoce : risultati positivi dalle iniezioni di staminali - al via i primi test : Arriva dalle staminali una speranza per le donne che soffrono di insufficienza ovarica precoce, condizione che colpisce circa l’1% della popolazione femminile, a volte in età molto giovanile. Ragazze che entrano in Menopausa prestissimo, talora appena teenager. Senza poter diventare madri e costrette a sopportare non solo il peso dei sintomi legati alla fine dell’età fertile, dalle vampate ai problemi intimi e d’umore, ma anche ...

Roma. Formula E : Meno di 30 giorni alla partenza : Roma. Formula E: meno di 30 giorni alla partenza dell’E-Prix nella Capitale Il 14 aprile tutti in pista per uno dei circuiti di Formula elettrica... L'articolo Roma. Formula E: meno di 30 giorni alla partenza proviene da Roma Daily News.

Laura Boldrini tace sugli insulti della Balzerani alle vittime del terrorismo - Francesco Storace : 'NemMeno una parola?' : Nel giorno del vergognoso attacco dell'ex brigatista Barbara Balzerani alle vittime del terrorismo - secondo lei essere vittima è diventato 'un mestiere' -, si è fatto notare il silenzio di Laura ...

Gallo 'Riforma welfare della Regione penalizza anche Meno abbienti' : 16 mar 18 'Come volevasi dimostrare. Le inascoltate segnalazioni in ordine ai disservizi che le mancate modifiche alla riforma del welfare avrebbero portato con sé si stanno dimostrando, alla prova ...

'Il contrasto con Ronaldo non era fallo. Il FenoMeno ha la memoria corta' : Sistema corrotto? Non so a cosa si riferisse Ronaldo, ma a quei tempi non comandava solo la Juventus, c'erano le sette sorelle e le italiane erano le migliori squadre al mondo. È facile parlare della ...

Miami - crolla ponte su una strada a sette corsie : "AlMeno 6 morti e auto intrappolate". Installato 5 giorni fa : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di...