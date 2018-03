newsgo

: RT @agenparl_lazio: Roma, @LindaMeleo: arrivate oltre 200 offerte per ciclabile Tuscolana, avvio lavori nei prossimi mesi https://t.… - ANTEO17 : RT @agenparl_lazio: Roma, @LindaMeleo: arrivate oltre 200 offerte per ciclabile Tuscolana, avvio lavori nei prossimi mesi https://t.… - agenparl_lazio : Roma, @LindaMeleo: arrivate oltre 200 offerte per ciclabile Tuscolana, avvio lavori nei prossimi mesi - Agenparl : Roma, Meleo: arrivate oltre 200 offerte per ciclabile Tuscolana, avvio lavori nei prossimi mesi - -

(Di martedì 20 marzo 2018) “Sono pervenute200 proposte per la realizzazione della nuovasu via, che andrà a collegarsi con la pista di viale Palmiro Togliatti. Un piano che rappresenta un intervento importante e occasione di riqualificazione urbana. Intanto proseguono iper lasu via Nomentana, così come continua l’attività di progettazione di nuove …