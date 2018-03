Mediapro e il caso diritti tv | i club di Serie A sono preoccupati Ecco perché

gazzetta

: Mediapro e il caso diritti tv Club preoccupati. Perché...: - Russia2018RT : Mediapro e il caso diritti tv Club preoccupati. Perché...: - AtuttoCampo1 : Mediapro e il caso diritti tv Club preoccupati. Perché… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...