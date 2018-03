Mediapro a cena con le società per tranquillizzarle

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro organizza cena con i club allarmati : Mediapro sta organizza ndo una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l'assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva spagnola ha chiesto alla Lega e all'advisor Infront di sospendere i termini per il pagamento dei Diritti tv in attesa di alcuni chiarimenti sui confini entro i quali potranno operare come intermediario indipendente. I dubbi riguardano ...

Mediapro muove sulla produzione tv in Italia entrando in Euroscena : Il gruppo spagnolo MediaPro, che sta per mettere le mani sui diritti audiovisivi della Serie A per i prossimi tre anni, entra nella produzione televisiva in Italia. MediaPro è diventata socio di maggioranza di Euroscena, società romana con due centri di produzione televisiva, a Roma (Tor Cervara) e a Milano(Sesto San Giovanni). L'operazione è avvenuta negli ultimi giorni di gennaio mediante un aumento di capitale ...