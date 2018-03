Mauro Icardi e Josep Ilicic | fenomeni ma non troppo | sempre alla ricerca della giusta

Mauro Icardi a Parigi con la sua famiglia : Wanda Nara, intervistata dalla “Gazzetta dello Sport”, racconta del suo super-bomber Mauro Icardi. “Mauro è qualità e quantità in campo e fuori. Come vuole esserci sempre in area di rigore, così è presente nella vita di tutti i giorni”. “Con le femmine è un amore infinito” dice del calciatore dell’Inter che dopo aver segnato 4 gol si cambia in fretta e porta le sue donne a Parigi con un volo privato. Le bambine, Francesca e Isabella, ...

Wanda racconta Mauro Icardi : "Crede nell'Inter. Rinnovo? Ogni giorno vale di più" : Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, sceglie La Gazzetta dello Sport per raccontare i mille volti del centravanti dell'Inter. L'amore, la famiglia, l'Inter e il futuro. Quel futuro nerazzurro in cui Mauro Icardi mostra ripetutamente di credere, ma che è ancora da ...

Mauro Icardi fa poker e risponde all'esclusione del ct argentino Sampaoli : La prestazione odierna del capitano nerazzurro suona come un messaggio forte e chiaro al ct dei sudamericani in vista della Coppa del Mondo in Russia e c'è da giurarci che se Icardi dovesse marciare ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

VIDEO Mauro Icardi segna di tacco alla Sampdoria! Gol pazzesco del capitano dell’Inter : Mauro Icardi ha realizzato una tripletta nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Il capitano dei nerazzurri è letteralmente indemoniato, da antologia il gol del 3-0 (i ragazzi Spalletti sono volati avanti 4-0 dopo i primi 45′): un bellissimo tacco in area di rigore. Di seguito il VIDEO. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

INTER - LUCIANO SPALLETTI/ “La Champions passa dalla Sampdoria" e punta su Ivan Perisic e Mauro Icardi : INTER, parla LUCIANO SPALLETTI: “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della Samp(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:58:00 GMT)

Inter - gesto splendido di Mauro Icardi per Davide Astori Video : E' vigilia di campionato per #Inter e Napoli, che torneranno in campo dopo il rinvio della ventisettesima giornata a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica, alla vigilia del match tra i viola e l'Udinese, che si sarebbe giocato alla Dacia Arena. Big match della ventottesima giornata di campionato sara' Inter-Napoli, che si giochera' domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ...

Xiaomi è a Milano e incontra Mauro Icardi : nuove partnership in vista - oltre al Mi Store? : Wang Xiang, vice presidente di Xiaomi, ha incontrato Mauro Icardi a Milano. Potrebbe esserci in vista una collaborazione con l'Inter? O il vice presidente era a Milano per le operazioni che precedono l'apertura del primo Mi Store in Italia? L'articolo Xiaomi è a Milano e incontra Mauro Icardi: nuove partnership in vista, oltre al Mi Store? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi a cena con Mauro Icardi : primo indizio di una collaborazione con l'Inter? : Le sorprese, però, non sembrano ancora finite, perché di mezzo potrebbe esserci anche lo sport più amato dagli italiani: il calcio . Il vicepresidente della società cinese Xiang Wang ieri sera si è ...

Cutrone-Icardi - un duello che stuzzica Crespo : 'Mauro è letale ma non solo - il rossonero ha tutto per diventare un fenomeno' : L'argentino ha parlato dei due terminali offensivi di Milan e Inter alla Gazzetta dello Sport, esprimendo il proprio punto di vista: 'Non sono mica un mago, Cutrone ha appena cominciato a giocare in ...

“Caro Mauro - ti consolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...

Icardi - Wanda e Mauro all’attacco : querele per diffamazione : Icardi, Wanda e Mauro all’attacco: querele per diffamazione Battaglia a colpi di carte da bollo: Mauro Icardi e Wanda Nara non ci stanno e depositano denunce-querele a tutela della loro reputazione. È la stessa Wanda a darne notizia con un tweet sul proprio profilo ufficiale. La coppia annuncia di aver depositato denunce-querele per diffamazione a […] L'articolo Icardi, Wanda e Mauro all’attacco: querele per diffamazione sembra ...

Wanda Nara e Mauro Icardi sempre sotto tiro - spunta una foto che fa discutere : Quello che si scatena intorno a Mauro Icardi e Wanda Nara è sempre un fenomeno mediatico difficilmente controllabile e molto difficile da gestire. Mauro Icardi, in quanto calciatore e capitano dell'Inter, e Wanda Nara, in quanto moglie del calciatore e donna molto attiva sui social, fanno spesso parlare di loro. C'è da dire che molte volte i due se la cercano ma la maggior parte delle volte sono tirati in ballo per motivi legati più che altro ...