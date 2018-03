Matteo Salvini | la fonte anonima | ' Al 50% sarà il prossimo premier Il mandato

Silvio Berlusconi - il vertice decisivo ad Arcore : 'Come convincerò Matteo Salvini a ragionare' : Ad Arcore, le notizie non incoraggiano Silvio Berlusconi : sempre più indizi, infatti, fanno ritenere che il patto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la spartizione della presidenza delle Camere ...

Matteo Salvini premier al 50% Ultimi insight dal Centrodestra Quei continui contatti con il Quirinale : Salvini premier al 50 per cento. Fonti ai massimi livelli del Centrodestra, sia della Lega sia di Forza Italia, vedono al momento una probabilità su due che nasca il governo Salvini. Le consultazioni ufficiali al Quirinale inizieranno solo dopo Pasqua, ma dietro le quinte... Segui su affaritaliani.it

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...

Elisa Isoardi - le politiche italiane contro la compagna di Matteo Salvini : Per amore una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo compagno. E il sostegno spesso si dà arretrando. Il giorno dopo le elezioni politiche e il successo della Lega, la compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, ha rilasciato questa dichiarazione che ha sollevato numerose polemiche. Sul settimanale Chi, in edicola il 21 marzo, alcune donne della politica italiana commentano l'affermazione della conduttrice ...

Elisa Isoardi “esce dall’ombra” per andare con Matteo Salvini da Silvio Berlusconi : Mano nella mano. Così Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono stati fotografati dal settimanale Diva e Donna mentre vanno in visita a Palazzo Grazioli, da Silvio Berlusconi. Per la Isoardi un look griffato con borsa Chanel e abiti firmati Elisabetta Franchi. E Salvini? Il leader della Lega, si sa, mantiene un basso profilo e anche per andare a trovare Berlusconi non rinuncia al suo solito abbigliamento sportivo. Le dichiarazioni della Isoardi di ...

Matteo Salvini in Friuli ribadisce il suo 'no' a un governo con Renzi e Serracchiani : Sono importanti l'economia, il lavoro e voglio che in Italia si torni a dare valore anche alle nostre tradizioni. Io sto trovando in giro un eccezionale orgoglio e voglia di normalità - ha detto ...

Matteo Salvini e il dubbio su Paolo Romani - da Forza Italia avvertono : 'O accetta o si rompe il centrodestra' : Vuoi vedere che Luigi Di Maio riuscirà nel suo intento? La candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato, vista come fumo negli occhi dal candidato premier del Movimento 5 Stelle , rischia di ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Silvio Berlusconi - il retroscena su Matteo Salvini : 'Tranquilli - quando fallirà con Di Maio io...'. Panico Forza Italia : È deluso, Silvio Berlusconi , ma con una convinzione: ' Matteo Salvini con Luigi Di Maio fallirà, e allora tornerà da noi'. E secondo un fedelissimo, la cui confidenza è stata riportata dal retroscena ...

Matteo Salvini A DOMENICA LIVE/ Governo con M5s? “Niente è impossibile - ci sono basi in comune” : DOMENICA LIVE oggi 18 marzo: MATTEO SALVINI verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:58:00 GMT)

Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso al Governo : “parlo con tutti - no Legge Fornero e nuovo voto” : Domenica Live oggi 18 marzo: Matteo Salvini verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Matteo Salvini : 'FAR' DI TUTTO PER ANDARE AL GOVERNO' : A proposito dell'ipotesi 5 Stelle e sulle eventuali differenze afferma: ' C'è una visione di fondo diversa sul mondo del lavoro . Vogliono dare 600-700 euro a chi sta a casa e non fa nulla spiega a ...