Matera 2019 | Adriana Poli Bortone si dimette da assessora al turismo | Assalto alla

IL TEATRO DI Matera 2019 RIMARRA' UNA CHIMERA : NON C'E' TEMPO. IL PARERE DEL PRESIDENTE DEGLI ARCHITETTI. : ... per la verità mai sopito, sull'assenza di uno spazio idoneo , al chiuso, per concerti, rappresentazioni teatrali o spettacoli. L'adattamento di un capannone da parte di investitori privati come ...

Svelato il logo di Matera 2019 : nuovo - astratto - già criticatissimo : Ieri sera a Casa Cava a Matera è stato presentato il nuovo logo della Fondazione Matera Basilicata 2019: come è infatti noto ai più, Matera nel 2019 è stata designata come capitale europea della cultura (insieme a Plovdiv in Bulgaria), prima città dell’Italia meridionale a ricevere questo riconoscimento. In realtà vi era già un logo vigente da alcuni anni, ma era il cosiddetto “logo di candidatura”, ovvero il segno identificativo che ha ...

Ecco il nuovo logo di Matera 2019 : Matera, 28 FEB - "L'idea progettuale del logo per Matera 2019 prende forma dal forte impatto visivo che porte e finestre conferiscono alla visione morfologica della città dei Sassi". Lo ha detto il ...

Matera 2019 - ecco il logo della Capitale della cultura : è stato scelto tra 450 progetti : "Prende forma dal forte impatto visivo che porte e finestre conferiscono alla visione morfologica della città dei Sassi": ha detto il designer grafico Ettore...

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 - Ostuni è tra i comuni di Puglia e Basilicata invitati a "fare rete" : 'Per quanto il campanile della Città Bianca sia sempre più noto in tutto il mondo - ha dichiarato l'assessore Carparelli - l'opportunità di essere in rete con Matera e i tanti comuni di Puglia e ...

Presentazione del logo della Fondazione Matera Basilicata 2019 : Si terrà il giorno 28 febbraio alle ore 18:30 presso Casa Cava la Presentazione del logo della Fondazione Matera Basilicata

Federculture Con Matera 2019 crescono domanda e consumi : In questo fase la variazione di spesa degli spettacoli dal vivo è stata dell'1,4 per cento in Italia, in Basilicata del 12,2 per cento e del 29,1 per cento a Matera. Un dato in controtendenza è l'...

Matera 2019 : intesa Miur-enti locali : Progetti legati alla cultura, all'archeologia e all'enogastronomia del territorio,allo sport. Un decalogo sul turismo scolastico che favorisca il coinvolgimento degli studenti nel programma di Matera ...

ACCORDO QUADRO PROGETTO 'BASILICATA Matera 2019 MAGNA GRECIA' : ... sottoscrittore di un protocollo di intesa con il Miur, per il ruolo che ricoprirà nell'ambito dell'ACCORDO e finalizzato all' attivazione di azioni relative alle tematiche su natura, sport e cultura.

Matera 2019 : firmato Accordo Quadro tra Miur ed enti locali : Roma, 22 gen. (askanews) Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro presso i comuni di Matera e Policoro e la Regione Basilicata. Progetti legati alla cultura, all'archeologia e all'enogastronomia del ...