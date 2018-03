Martedi 20 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 20 marzo 2018 : Alessia Marcuzzi Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel contadino ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 20 marzo 2018: Saul riesce a sorprendere Julieta donandole la lana necessaria per realizzare i materassi… È ormai chiaro come Julieta e Saul siano reciprocamente innamorati, ma i due giovani decidono di nascondere a Donna Francisca i loro sentimenti per evitare che la dark lady possa arrabbiarsi… Alfonso si fa consegnare dal figlio Matias il biglietto che il ragazzo ha ricevuto da Beatriz ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 20 marzo 2018: Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) resta sconvolta dalla scoperta che Luca Grimaldi (Marco Basile) è suo padre e deve così cercare di rimettere in ordine i pezzi del suo passato. Luca, in ansia per sua figlia, cerca l’aiuto di una persona a lei vicina… Silvia (Luisa Amatucci) inizia pian piano a capire quanto Emanuele Roversi (Pino Insegno) sia, al di là delle apparenze, una ...

L’ensemble Jazz UR-KESTRA in concerto martedì 27 marzo al BLUE NOTE di Milano : Sei amici, sei musicisti, sei compagni di viaggio: UR-KESTRA nasce sotto le luci del progetto UR, una giovane etichetta discografica sorta a fine 2015 da un’idea di Gabriele Boggio Ferraris, vibrafonista Jazz milanese. Il gruppo propone musica interamente originale, firmata da ciascun dei componenti del collettivo; tutti i musicisti coinvolti provengono dalle più svariate esperienze musicali ed appartengono a […]

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 20 marzo 2018: Pensando che Sheila (Kimberlin Brown) sia armata, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) spara un colpo di pistola ferendo appena la Carter. Il colpo esploso da Steffy per fortuna non produce conseguenze funeste e tutto si ricompone in brevissimo tempo… Ridge Forrester (Thorsten Kaye) continua a mantenersi alquanto vago sulla scomparsa del padre Eric (John McCook) e sul motivo per cui ...

Il meteo in Italia per domani - martedì 20 marzo : domani sarà il primo giorno di primavera, ma dalle previsioni meteo non si direbbe The post Il meteo in Italia per domani, martedì 20 marzo appeared first on Il Post.

Le previsioni meteo per domani - martedì 20 marzo : Ufficialmente sarà primavera ma pioverà molto, soprattutto nel centro e nel sud Italia The post Le previsioni meteo per domani, martedì 20 marzo appeared first on Il Post.

Hawaii Five-0 7 su Rai2 cambia programmazione : dal 20 marzo la serie slitta al martedì : Ennesimo cambio di programmazione per Hawaii Five-0 7 su Rai2. La serie tv, reboot dell'omonima poliziesco degli anni Sessanta, slitta dal lunedì al martedì, a partire dal 20 marzo. Dopo una lunghissima pausa, iniziata a maggio 2017 quando la rete ha trasmesso il primo episodio della settima stagione, la serie televisiva targata CBS è tornata il 5 marzo con la normale messa in onda degli appuntamenti inediti. Dopo neanche due settimane di ...

La Stagione di Prosa a Gualdo Tadino si chiude al Teatro Don Bosco - martedì 20 marzo - alle 21 - con LA BISBETICA DOMATA. : Sogna un mondo in cui ci si sposa per amore e non come una vacca data per l'accoppiamento dal padre padrone. E lo dice, ci prova, urla la sua rabbia contro il padre, e pure contro la sorella che ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata 427 di Una VITA di lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018: In seguito all’aggressione di Cayetana ai danni di Ursula, il giudice deve decidere se sia il caso di lasciare la Sotelo Ruz in custodia a Fabiana e Teresa. Mauro San Emeterio promette a Teresa che non si occuperà più di casi che vedono il coinvolgimento di Cayetana… Celia propone al marito Felipe un patto per “spegnere” i pettegolezzi che ...

Ascolti TV | Martedì 13 marzo 2018. Roma – Shakhtar Donetsk 19.3% - E’ Arrivata la Felicità 11.7%. DiMartedì 8.2% - CartaBianca 5.5% : Roma - Shakhtar Donetsk Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.821.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Shakhtar Donetsk ha raccolto davanti al video 5.243.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.919.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di martedì 13 marzo. Cilic saluta la California - Del Potro agli ottavi di finale : Giornata di sorprese nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il programma di incontri, che ha completato il quadro degli ottavi di finale del torneo Californiano, ha visto, infatti, l’inattesa sconfitta del n.3 del mondo Marin Cilic, opposto al tedesco Philipp Kohlschreiber (testa di serie n.31 del torneo). Un 6-4 6-4, in 1 ora e 24 minuti di partita, in cui il croato non è mai riuscito a trovare la misura ...