Mark Zuckerberg | caos Facebook Cambridge Analytica L’ad tace | si dimette Stamos | crolla

Che fine ha fatto Mark Zuckerberg? L'ad tace mentre su Facebook si abbatte la tempesta : Che fine ha fatto Mark Zuckerberg? Da oltre 48 ore l'amministratore delegato di Facebook tace di fronte allo scandalo più grande che ha coinvolto il suo impero, quel social network che, secondo le accuse, avrebbe ignorato o – ancora peggio – cercato di tenere all'oscuro gli utenti su un maxi furto di dati utilizzati a fini elettorali. Zuckerberg, sempre così attivo sul 'suo' social, si è barricato dietro un ...

Società 'spiava' utenti Facebook - pressing Usa-Gb su Mark Zuckerberg - : Washington e Londra vogliono risposte dal fondatore di Fb sul caso dei dati di 50 milioni di utenti americani del social che sarebbero stati usati impropriamente dalla Società britannica di analisi ...

Caso Cambridge Analytica - Usa e Uk mettono sulla graticola Mark Zuckerberg per il "furto" di dati : Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna chiedono a Mark Zuckerberg risposte. Il Caso dell'oscuramento di Cambridge Analytica, la società di dati che ha aiutato Donald Trump alle elezioni del 2016 e ha favorito la campagna per la Brexit, riaccende i riflettori su Facebook e sull'uso politico della sua piattaforma."Zuckerberg deve essere sentito dalla commissione giudiziaria del Senato su cosa Facebook sapesse esattamente sull'utilizzo dei dati ...

Wired ha gonfiato di botte Mark Zuckerberg : Il volto di Mark Zuckerberg pesto, come dopo una rissa o un incontro di boxe. È la realizzazione grafica di David Moretti che campeggia sull'ultima copertina di Wired. Il numero dedica una lunga analisi ai "due anni che hanno sconvolto Facebook (e il mondo)". Due anni iniziati con la violentissima campagna per le elezioni presidenziali Usa, che contro (quasi) ogni pronostico hanno portato Donald Trump alla ...

Mark Zuckerberg e il primo bilancio negativo di Fb : meno tempo passato su Fb. Colpa anche del nuovo algoritmo : Per la prima volta Facebook riporta dei segni negativi nei suoi bilanci degli utenti: il tempo trascorso sulla piattaforma social, la più grande al mondo, è diminuito di 50 milioni di ore al giorno negli ultimi mesi dell'anno scorso. Così come sono calati di 700mila unità anche gli utenti giornalieri attivi nel Nord America (sono 184 milioni).Lo ha reso noto il patron e cofondatore del social media, Mark Zuckerberg, ...

Facebook - Mark Zuckerberg annuncia il cambiamento : 'Vogliamo che il tempo sia ben speso' : 'C'è troppo sensazionalismo, disinformazione e polarizzazione nel mondo di oggi - aggiunge Zuckerberg - i social media consentono alle persone di diffondere informazioni più velocemente di quanto non ...

Facebook è malato di Fakenews? Ecco gli errori di Mark Zuckerberg Video : Era il 2010 quando Mark Zuckerberg, tronfio dei successi ottenuti grazie alla sua creatura Facebook [Video], affermò: L'era della privacy è finita, sottolineando il cambio d'opinione degli utenti sulla condivisione di dati e documenti personali sui social networks. E aggiunse: Sei anni fa la maggioranza delle persone non voleva nessuna informazione su di loro sul web. Queste affermazioni sono sufficienti per comprendere quanto #Facebook abbia ...

"Mark Zuckerberg ha perso 3 - 3 miliardi di dollari con il nuovo algoritmo di Facebook" : la stima di Forbes : L'ultima trasformazione della newsfeed di Facebook potrebbe rivoluzionare non soltanto il modo degli utenti di usufruire del social network, ma anche il conto in banca del suo fondatore, Mark Zuckerberg. Dal momento dell'annuncio, il patron avrebbe perso, secondo la stima di Forbes, ben 3,3 miliardi di dollari. La scelta di cambiare l'algoritmo, privilegiando i contenuti degli amici, sembra non essere piaciuta agli investitori: in poche ore il ...

Mark Zuckerberg annuncia il nuovo algoritmo di Facebook : "Più spazio ad amici e famiglia - meno alle news" : "Nel 2018 vogliamo assicurarci che il tempo che trascorriamo tutti su Facebook sia tempo ben speso". Così Mark Zuckerberg dal suo profilo personale introduce la presentazione dei cambiamenti radicali in cantiere per la creatura: un nuovo algoritmo per rimettere al centro le persone. Scorrendo sulle bacheche sarà facile imbattersi in post pubblicati dagli amici, mentre i post di "Business, brand e media", fa intendere Zuck, avranno ...