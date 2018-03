Mariam | parla la sorella | ' Le bulle ci odiavano perché troppo bianche'

Blastingnews

: RT @GianLucaArtizzu: “Mia figlia non è stata vittima di #bullismo ma di #razzismo” – parla il padre di #Mariam, la ragazza italo-egiziana d… - ANTONIOVIBO : RT @GianLucaArtizzu: “Mia figlia non è stata vittima di #bullismo ma di #razzismo” – parla il padre di #Mariam, la ragazza italo-egiziana d… - GianLucaArtizzu : “Mia figlia non è stata vittima di #bullismo ma di #razzismo” – parla il padre di #Mariam, la ragazza italo-egizian… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Recentemente ha fatto moltore di sé la triste vicenda diMoustafa, la 18enne italo-egiziana uccisa da una gang di 10. La tragedia è stata puralquanto strumentalizzata da parte di alcuni media mainstream e dal mondo della politica, che hanno utilizzato il terribile fatto per attaccare i critici dell'attuale immigrazione di massa. Il fatto è che si è sostenuto in tutti i grandi media che le violenze controsono state di stampo razzista, intendendo con ciò che la giovane è stata presa di mira in quanto di origine nordafricana e lepresumibilmente inglesi. Ma recentemente sono emersi altri particolari. La rivelazione delladi: 'Cie ci attaccavano' Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web della testata giornalistica Leggo, ladiMoustafa ha rivelato il 'movente razzista' della gang di ...