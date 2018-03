Mariam | la procura indaga anche sull' operato dei medici inglesi

Caso Mariam Moustafa. Oggi vertice in Procura a Roma : Si mobilita il panorama internazionale per il decesso di Mariam Moustafa, la diciottenne di Ostia deceduta dopo l'aggressione subita da un gruppo ragazze, a Nottingham, in Inghilterra. E' previsto per ...

Morte di Mariam - la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma : "Già aggredita ad agosto" : Non solo la polizia inglese, ma anche la procura di Roma indaga sulla Morte di Mariam Moustafa, la 18enne italo-egiziana deceduta dopo essere stata presa a botte da un gruppo di ragazzine a Nottingham, in Inghilterra. Intanto la mamma denuncia un'altra aggressione ad agosto

Uccisa da baby-gang in Gb - la mamma di Mariam : 'L'avevano già aggredita' - La Procura apre un'inchiesta : Era già stata aggredita dalla babygang di bulle ad agosto la ragazza italo-egiziana morta dopo essere stata presa a botte da un gruppo di ragazzine a Nottingham , in Inghilterra. A denunciarlo al ...

