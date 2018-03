Maria Elena Boschi | l' indiscrezione scomoda | i suoi fedelissimi fanno il pieno di

Maria Elena Boschi - il retroscena : ha chiesto a Matteo Renzi di far slittare le dimissioni. Il sospetto : vuole restare in gioco? : L'unica che non affonda mai? Maria Elena Boschi : sopravvissuta al referendum, al cambio di governo e ora, pare, anche al disastroso risultato elettorale del Pd. E non solo perché è stata rieletta. ...

Maria Elena Boschi : "Falso mio presidio al Nazareno. Non mi interessano i ruoli di partito" : "Oggi un quotidiano nazionale riporta un mio presunto costante presidio del Nazareno che mi vedrebbe chiusa alla sede del Pd notte e giorno. Altra notizia falsa, che si aggiunge a quelle già smentite nei giorni scorsi sul mio interesse per vari ruoli di partito e istituzionali. Mi vedo costretta a ribadire che il mio impegno negli ultimi giorni è stato solo quello di fare il mio lavoro a Palazzo Chigi e raggiungere già ieri ...

Matteo Renzi - alla presidenza del Copasir spunta il nome di Maria Elena Boschi : Il Parlamento deve ancora insediarsi con i nuovi eletti e già tra le fila Renziane si è acceso lo scontro per le nomine più attese, come la presidenza del Copasir, destinata secondo Matteo Renzi a un ...

Maria Elena Boschi e Sergio Mattarella - i discorsi 'cifrati' al Quirinale : doppio attacco a Matteo Salvini : Un involontario patto dell' 8 marzo . Nel giorno della festa della donna, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sottosegretaria Maria Elena Bosch i pronunciano due discorsi di rito che ...

Luigi Di Maio al Quirinale per l'8 marzo. Conteso a Mattarella il primato dei selfie - il gelo con Maria Elena Boschi : Al Quirinale si celebra l'8 marzo, festa delle donne. E di Luigi Di Maio. Il cerimoniale gli recapita l'invito in quanto vicepresidente della Camera, lui accetta di buon grado. È l'unico leader di partito insieme a Pietro Grasso, presidente del Senato, a sedersi ufficialmente davanti a Sergio Mattarella prima delle consultazioni per la formazione del governo. Ed è un tripudio. La caccia ai selfie non gli dà tregua. Si ...

Maria Elena Boschi - la pazzesca rivelazione di Repubblica : 'In lacrime dopo le elezioni' : ... e neppure perché finisce il sogno politico di questo Pd e della sinistra dei quarantenni, ma perché finisce un mondo che è fatto di letture e buone maniere , di educazione e civiltà'. La Boschi, ...

Elezioni 2018 - Maria Elena Boschi vince nell'uninominale a Bolzano - : La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata eletta nel suo collegio per la Camera con il 41,23%, davanti a Michaela Biancofiore , Fi, e Filomena Nuzzo , M5s, . LIVE - SPECIALE

Fiorello - ecco il suo blob elettorale : “Ho visto cose che voi umani…”. Da Di Maio a Maria Elena Boschi - ai capelli di Silvio : La campagna elettorale volge al termine, eccola riassunta da Fiorello. E il celebre ‘Ho visto cose che voi umani…’ di Blade Runner introduce i protagonisti della sfida di queste politiche. Compreso Silvio Berlusconi che torna da Bruno Vespa per firmare il contratto con gli italiani: “E ha più capelli della prima volta” L'articolo Fiorello, ecco il suo blob elettorale: “Ho visto cose che voi ...

Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina - paese di Maria Elena Boschi - ultimo dei 42 comizi del tour : "Andrea, vai con la musica". Il camper di Alessandro Di Battista sta entrando nella piazzetta di Laterina, ultima di 42 tappe di un tour che lo ha portato in giro per l'Italia. Ogni volta lo stesso rito: all'arrivo l'abitacolo si riempie dell'overture di Guerre Stellari. Un po' per caricarsi, ma ormai anche per scaramanzia.È stata l'altra campagna elettorale, quella con felponi, piogge e piccoli centri. Quella di piazza mentre Luigi Di ...

Reinhold Messner : "Maria Elena Boschi candidata a Bolzano? Una bambina di terza elementare parla il tedesco meglio di lei" : Risale solo a qualche giorno fa il suo endorsement alla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio uninominale blindato di Bolzano-Bassa Atesina, eppure ora Reinhold Messner sembra voler mettere un freno agli entusiasmi, almeno dal punto di vista glottologico. "Una ragazzina di terza elementare, se madrelingua, sa il tedesco meglio di lei", ha detto l'alpinista sottolineando come l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avrebbe ...

Maria Elena Boschi "fantasma" a Bolzano : Maria Elena Boschi non pervenuta a Bolzano. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, catapultata da Roma nel capoluogo altoatesino, ha annullato tutti gli appuntamenti rifugiandosi in albergo ...

Maria Elena Boschi fantasma a Bolzano : Maria Elena Boschi non pervenuta a Bolzano. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, catapultata da Roma nel capoluogo altoatesino, ha annullato tutti gli appuntamenti rifugiandosi in albergo causa influenza.Una candidatura che ha fatto storcere il naso persino a Louis Durnwalder, storico ex presidente della Provincia autonoma di Bolzano, che Gian Antonio Stella del Corriere della Sera ha intervistato, trovandolo in compagnia della ...

Maria Elena Boschi - il sabato in fuga a Bolzano : la candidata Pd blindata in albergo - chi ha evitato di incontrare : Per Maria Elena Boschi poteva, anzi doveva, essere il sabato del confronto diretto. Il primo e anche l'ultimo a Bolzano , il collegio in cui è stata paracadutata dal Pd , Bolzano. Nel tradizionale ...

Giorgia Meloni : 'Un governo Pd con Maria Elena Boschi premier sarebbe un colpo di Stato' : Tra le sacre stanze della politica circola un'ipotesi sul dopo-voto: un governo Pd con Maria Elena Boschi premier . Per Giorgia Meloni si tratterebbe, semplicemente, di 'un colpo di Stato perché a queste elezioni il Pd ...