MARCO FERRI Il padre Riccardo sbarca in Honduras | sarà eliminato? Isola dei Famosi 2018

MARCO Ferri/ Sarà eliminato? È scontro in diretta per il "cocco-gate" (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri Sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:00:00 GMT)

News Isola dei Famosi - MARCO FERRI accusato di rubare il cibo : il gesto per farsi perdonare : Isola dei Famosi News, i naufraghi accusato Marco Ferri di aver rubato il cibo: scoppia la lite All’Isola dei Famosi i nervi di tutti i naufraghi sono sempre più tesi a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali […] L'articolo News Isola dei Famosi, Marco Ferri accusato di rubare il cibo: il gesto per farsi perdonare proviene da Gossip e ...

MARCO FERRI attaccato all’Isola dei Famosi : lo scontro con Amaurys : Amaurys Perez contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi La vita sull’Isola dei Famosi prosegue all’insegna dei battibecchi. In queste ore Marco Ferri è finito al centro di una diatriba a causa di un cocco. Nel reality di Canale5 si continua a litigare per il cibo. A più di due mesi dall’inizio del programma la mancanza di viveri inizia a farsi sentire, tanto da portare ad accese discussioni. Oggi pomeriggio il daytime ...

Jonathan Kashanian/ A rischio eliminazione - snobba MARCO Ferri? Lo sfogo dell'amico (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian viene "bacchettato" da Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018. Il modello non digerisce il cambio di amicizie e si confronta con l'amico.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:35:00 GMT)

MARCO FERRI/ Sarà eliminato? "Rimpiazza" Paola e Francesco con Perez e Franco (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI Sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:27:00 GMT)

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per MARCO Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

MARCO FERRI in lacrime : all’Isola dei Famosi si consola tra le braccia di Jonathan : Marco Ferri in lacrime all’Isola dei Famosi: lo sfogo tra le braccia di Jonathan Da quando Francesco Monte, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta hanno lasciato l’Isola dei Famosi Marco Ferri ha di fatto perso dei compagni di viaggio a cui molto si era affezionato. All’interno del reality, infatti, il naufrago molto aveva legato con loro […] L'articolo Marco Ferri in lacrime: all’Isola dei Famosi si consola tra le ...

Isola dei Famosi - MARCO FERRI e Jonathan Kashanian amici per interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo, vincitrice di qualche edizione dell'Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - ALESSIA MARCUZZI VS EVA HENGER/ MARCO FERRI sempre più solo - paura della nomination? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Eva HENGER e Striscia La Notizia contro ALESSIA MARCUZZI: ecco qual è il pensiero di Maurizio Costanzo sul caso cannagate(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:23:00 GMT)

Isola - giorno 52. MARCO FERRI a suo agio nelle vesti di maggiordomo. Pasta in abbondanza per tutti : Isola dei Famosi 2018 - Pasta per tutti Sull’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi sembrano aver ritrovato la serenità: gli umori sono buoni, anche perchè la produzione ha offerto ad ogni concorrente un abbondante piatto di Pasta come risultato della prova ricompensa. Marco Ferri sembra particolarmente a suo agio nelle vesti di maggiordomo dell’Isola (è la penitenza che deve scontare in quanto Peor della settimana). Isola dei Famosi, ...

MARCO FERRI attaccato da Aida Nizar : “Non può vivere senza fama” : Aida Nizar attacca di nuovo Marco Ferri de L’Isola dei famosi Aida Nizar è tornata a parlare di Marco Ferri sui suoi profili social. Innanzitutto, la donna spagnola portatrice di sano trash e che vorrebbe conquistare la televisione italiana, ha ringraziato Barbara D’Urso per averla ospitata a Domenica Live e per averla difesa ieri a Pomeriggio Cinque dagli attacchi del padre di Marco Ferri: “Ti voglio dire che il successo ...

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. MARCO FERRI si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...

MARCO FERRI si lamenta dei naufraghi e scoppia in lacrime : Isola dei Famosi: Marco Ferri critica gli altri naufraghi Queste ultime ore per i naufraghi vip in Honduras non sono certo state semplicissime. E a risentirne maggiormente è stato Marco Ferri. Quest’ultimo, poco prima della diretta di ieri sera, si è sfogato a lungo con Rosa Perrotta. Il motivo? Il giovane figlio dell’ex calciatore dell’Inter, dopo aver discusso con Alessia Mancini e altri naufraghi de L’Isola dei Famosi, ...

Isola 2018 - MARCO FERRI eliminato dagli altri concorrenti? "Vuole fare solo ciò che gli piace" : Il gruppo contro Marco Ferri: sarà eliminato all'Isola 2018 nella prossima puntata? Il modello è in nomination con Jonathan e Simone, tutti uomini perché le donne, in netta minoranza, erano immuni. L'unico che escluderemmo per l'eliminazione è Jonathan, che al pubblico piace. Almeno per il momento. Se la giocano Marco e Simone, con l'unica differenza che il modello sta avendo negli ultimi giorni un atteggiamento che sta infastidendo un po' il ...