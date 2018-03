”Mamma! Mamma!” Omicidio Terzigno |  le parole da brividi della figlia Mentre la madre

caffeinamagazine

: RT @SanFrancesco8: @LadyMaxime71 @bersek121 Mamma mamma che spettacolo amò ?????? - LadyMaxime71 : RT @SanFrancesco8: @LadyMaxime71 @bersek121 Mamma mamma che spettacolo amò ?????? - SanFrancesco8 : @LadyMaxime71 @bersek121 Mamma mamma che spettacolo amò ?????? - saluientu : Mamma mamma che due coglioni la pubblicità del Mulino Bianco -

(Di martedì 20 marzo 2018) Aveva denunciato i maltrattamenti del marito alcuni giorni fa, quando per futili motivi aveva subito calci e spintoni. Immacolata Villani, 31 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola davanti alla scuola di, doveva aveva appena accompagnato la. Un uomo si è avvicinato a lei, hanno iniziato a discutere e poi lo sparo alla testa che l’ha lasciata senza vita sull’asfalto. Quell’uomo era il marito, Pasquale Vitiello, 36 anni, rinvenuto cadavere la mattina di martedì 20 marzo in un casolare di via Mauro Vecchio: si è tolto la vita subito dopo aver sparato alla donna, con la stessa arma. “Dacci un segno, ti preghiamo: costituisciti. Assumiti le tue responsabilità, noi saremo al tuo fianco”, era stato l’appello dei parenti dell’uomo, sospettato fin da subito del terribile. Per una lite banale l’aveva presa a ...