Maltempo | rallenta la marea | punta di 101 cm a Venezia

Maltempo - forti nevicate sull’A4 in Friuli : code e rallentamenti : forti nevicate insistono da questa mattina presto su tutta l’estesa della A4. A complicare la situazione anche una serie di incidenti che hanno contribuito a congestionare il traffico, già fortemente rallentato a causa delle fitte nevicate . L’ultimo (un tamponamento fra tre mezzi pesanti) si è verificato in mattinata fra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia, e ha richiesto la chiusura del tratto autostradale incidentato e dello ...

Maltempo : ancora rallentata la circolazione dei treni Chiusi-Firenze : circolazione ferroviaria ancora rallentata lungo la linea regionale Firenze-Arezzo-Chiusi dopo i danni alla massicciata provocati dalle forti piogge all’Indicatore. Lo rende noto Fs spiegando ci sono previsti almeno altri tre giorni di lavoro per il consolidamento della massicciata. I ritardi per i treni in viaggio sono tra i 10 e i 20 minuti, altri convogli sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo. Circa 60 tecnici di Rfi ...

Maltempo : circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze : A causa del Maltempo , in Toscana dalle ore 04:30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi–Firenze è rallentata tra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. Sul posto i tecnici di Rete ferroviaria Italiana. L'articolo Maltempo : circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : circolazione ferroviaria rallentata sulla Roma-Cassino : Sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 15.40, il traffico ferroviario sulla linea Roma – Cassino, sospeso dalle 14.00 e poi parzialmente riattivato alle 15.10, in direzione Roma, per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Colleferro e Valmontone, provocato dalle forti scariche atmosferiche che hanno interessato la zona. Lo rende noto Rfi. Due i treni che hanno registrato fino a 60 minuti di ritardo, ...

Maltempo - da nord a sud è allerta vento : bloccati collegamenti via mare - rallenta la circolazione ferroviaria : L’Italia è unita dal Maltempo. Procedendo da nord a sud è il vento la principale preoccupazione di queste ore. In Valle d’Aosta sono stati chiusi molti impianti sciistici a causa del vento che rischia di trasformarsi in un pericolo per i turisti. Impianti fermi a Cervinia e Valtournenche. A La Thuile sono operativi gli impianti della parte basa e a Courmayeur si scia solo a Dolonne e Chiecco. I vigili del fuoco sono dovuti ...