Maltempo | il vento fa urtare una motonave sulla banchina del porto di Napoli 

Maltempo - danni al Tribunale di Arezzo per il forte vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

Maltempo : nel livornese chiuse scuole e parchi per vento forte : La Regione Toscana ha diramato questo pomeriggio un bollettino di allerta meteo di livello arancione, dalla mezzanotte fino alle ore alle ore 17 di domani mercoledì 21 marzo, per forte vento. Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interesserà infatti in parte anche la Toscana. Al suo seguito è previsto l’ingresso di forti venti di Grecale che interesseranno la zona livornese. In via cautelativa domani mercoledì 21 marzo ...

Meteo - oggi torna il Maltempo : temporali e vento forte - l'allerta della protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Maltempo - il gran ritorno di Buran : dal weekend pioggia - vento e temperature in picchiata : L'inverno non è affatto finito. E ne avremo prova durante il weekend, quando il colpo di coda si farà sentire in tutta Italia, da nord a sud. Sono in arrivo due perturbazioni, la seconda attirerà ...

Maltempo - il gran ritorno di Buran : dal weekend pioggia - vento e temperature in picchiata : Due perturbazioni in arrivo da Nord a Sud. Previsti temporali anche forti e nevicate. Da mercoledì nelle regioni settentrionali si torna a zero gradi

Maltempo : pioggia e vento - allerta in Liguria. Arriva 'Burian bis' - : Arrivata in Italia una nuova perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni anche intense e forti raffiche. Venerdì una tregua, ma nel weekend torna il freddo per l'arrivo di aria gelida ...

Maltempo : pioggia e vento - allerta in Liguria. Arriva "Burian bis" : Maltempo: pioggia e vento, allerta in Liguria. Arriva "Burian bis" È Arrivata in Italia una nuova perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni anche intense e forti raffiche. Venerdì una tregua, ma nel weekend torna il freddo per l'arrivo di aria gelida dalla Russia. LE PREVISIONI ...

Maltempo - in arrivo freddo - vento e tempeste - nel week end probabili nevicate : Roma - Prosegue la fase dinamica e instabile sul Continente Europeo, caratterizzata dall'assenza di figure anticicloniche in grado di portare stabilità duratura. Una nuova perturbazione atlantica, legata a un profondo vortice depressionario al largo dell'Irlanda, si prepara a entrare in azione da Ovest e a interessare l'Italia a partire da giovedì. MERCOLEDI' ULTIMI SCAMPOLI DI BEL TEMPO - Pressioni medie ...

Maltempo - in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud - : Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle ...

Maltempo - in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud : Maltempo, in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle settentrionali per arrivare poi anche a quelle meridionali. LE ...

Maltempo - in arrivo temporali e forti raffiche di vento : ROMA, 14 MAR - In arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile in relazione agli effetti di una perturbazione atlantica che domani ...

Maltempo Frosinone - disagi alla viabilità : “necessario l’intervento di Astral” : Il Maltempo di questi giorni hanno creato disagi importanti sulla viabilità del territorio, in particolare danneggiando il manto stradale in diverse zone della provincia. Criticità molto accentuate, tenendo conto della rilevanza e del traffico, sono presenti in particolare sulle strade ad alto scorrimento come la via Casilina, la Superstrada Sora-Frosinone, la Superstrada SS 630, la Monti Lepini (tratto regionale), la S.R. 155 “Per ...

Maltempo Firenze : intervento straordinario di ripristino delle strade : Un piano di intervento straordinario contro le ”buche” già avviato e che, per la sua entità, andrà avanti per tutto il mese di marzo. È quanto rende noto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che sottolinea il ruolo che hanno giocato le recenti condizioni meteorologiche sullo stato di salute delle strade cittadine. ”Il Maltempo dei giorni scorsi, e in particolare le basse temperature e le forti piogge insieme al ...

Maltempo - temporali e forte vento in Calabria : La perturbazione di origine atlantica che ha investito l'Italia continuerà ad interessare buona parte delle regioni meridionali anche nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...