Maltempo | frane e dissesti in Emilia Romagna | da febbraio 115 milioni di danni

Maltempo - emergenza frane : la Regione Toscana attiva su cinque fronti : La Regione Toscana è attiva sui siti dove si sono verificati danni a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni. In particolare – si legge in una nota – ci sono già stati interventi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) per un inizio di cedimento dell’argine dell’invaso Scandri, a Bientina (Pisa) per il cedimento dell’argine del Padule ed a Careggine (Lucca) a seguito della caduta massi di grosse dimensioni ...

Maltempo - salgono a 19 le frane lungo le strade del Bolognese : salgono a 19 i movimenti franosi che stanno interessando varie strade provinciali del territorio metropolitano di Bologna a causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane. Lo segnala la Citta’ metropolitana, specificando che sono tre i casi in cui da oggi si e’ reso necessario modificare la viabilita’, disponendo il senso unico alternato fino al ripristino in sicurezza della circolazione: sulla provinciale 79 ...

Maltempo Bologna : 19 frane sulle strade provinciali : A causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane, a Bologna le frane in atto su varie strade provinciali sono salite a 19. Di questi movimenti franosi, tre hanno comportato modifiche alla viabilità da oggi con sensi unici alternati su varie strade provinciali interessate alle frane. L'articolo Maltempo Bologna: 19 frane sulle strade provinciali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piene e frane in Emilia-Romagna : monitorati Secchia e Reno : Oltre mille volontari sul campo in Emilia-Romagna e Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile al lavoro per gestire la situazione col minor rischio possibile. L’allerta Maltempo ancora non rientra, anche se in serata potrebbero tornare nelle loro abitazioni le 11 persone evacuate a Gaggio Montano (Bo) in seguito alla frana rimessasi in movimento nei giorni scorsi. Resta un’allerta gialla per il rischio di ...

Maltempo - allarme frane e allagamenti al Nord - mentre al Sud si va in spiaggia - : Ieri l'Italia appariva, sotto il profilo meteo, come l'assemblaggio di due Paesi completamente opposti: frane, alluvioni e freddo al Nord; temperature estive al Sud, con gente addirittura in spiaggia ...

Maltempo - frane nell’imperiese : chiusa la provinciale : La strada provinciale 39 per Diano Arentino, in provinciale di Imperia, e’ stata chiusa, verso le 18, a causa di un movimento franoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e successivamente un tecnico della provincia. Dalla parete si è staccato un masso, col rischio che ne possano scendere altri, mettendo in pericolo la viabilità. La località, comunque, non è isolata, in quanto esistono percorsi alternativi anche se un po’ ...

Maltempo - Nord sott’acqua mentre al Sud è estate : 180mm di pioggia a Genova - fiumi in piena - frane e allagamenti [LIVE] : mentre il Sud Italia sta vivendo una Domenica dal clima estivo, addirittura con spiagge gremite di bagnanti come in piena estate, il Nord è letteralmente sott’acqua. Diluvia senza sosta da stamattina e sono già caduti 180mm di pioggia sulle colline di Genova, 100mm a Fraconalto nel basso Piemonte in provincia di Alessandria, 85mm a San Marcello Pistoiese nell’alta Toscana, 50mm a Bergamo, 45mm a Milano, 35mm a Cuneo. Diluvia ...

Maltempo : piogge intense al Centro-Nord - frane e smottamenti in Liguria : ROMA - Una domenica difficile al Centro-Nord, con piogge intense, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore. Allerta ...

Maltempo : piogge intense al Centro-Nord - frane e smottamenti in Liguria : A Genova e in provincia decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti a cadute di rami. Allerta arancione fino alle 18, poi scatterà il giallo,...

Maltempo Liguria : piogge intense a Genova - frane e smottamenti : Nella provincia di Genova, a causa delle piogge intense, si segnalano frane e smottamenti: nella serata di ieri si è verificato uno smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. In provincia frana sulla SP42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona. Nell’entroterra segnalato uno smottamento nel Comune di Serra Riccò. L’allerta meteo arancione rimarrà in vigore fino alle 20 per il levante e fino alle 16 ...

Maltempo in Provincia di Pesaro Urbino dopo la neve preoccupano le frane : dopo la neve e le alluvioni, ora il pericolo e’ rappresentato soprattutto dalle frane. Lo sottolinea la Provincia di Pesaro Urbino i cui uomini e mezzi dei servizi Viabilita’ e Speciali, con la polizia Provinciale, lavorano senza sosta anche di notte per fronteggiare i numerosi eventi franosi e smottamenti che stanno “compromettendo la viabilita’ sulle strade Provinciali e l’incolumita’ pubblica”. ...

Allerta Meteo Italia - adesso è allarme Maltempo : le piogge e il caldo aumentano il rischio di valanghe - frane e alluvioni : 1/9 La piena del fiume Arno a Firenze ...

Maltempo - rischio frane a Vasto : sopralluoghi per verificare le condizioni : Tecnici del Comune di Vasto e del Genio Civile della Regione Abruzzo hanno compiuto oggi una serie di sopralluoghi, per verificare l’entità dei movimenti franosi in atto, nei luoghi ritenuti più critici anche in conseguenza delle ultime nevicate. A sollecitare i controlli il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Forte. “Gli eventi franosi, che nel corso dei secoli hanno colpito Vasto – ha ...

Maltempo Sicilia : ¾ di territorio esposto ad alluvioni e frane : “Almeno tre quarti del territorio Siciliano e’ interessato da eventi di erosione, da frane, da esposizione alle alluvioni, anche se in misura diversa da zona a zona. Per questo motivo, ho gia’ chiesto una mappa completa delle realta’ maggiormente esposte a ogni tipo di rischio, perche’ non possiamo continuare a inseguire le emergenze e le falle che si aprono quotidianamente. Dobbiamo capire quali sono le arterie ...