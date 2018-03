Maltempo | fitta nevicata serale in Valseriana 

Maltempo - fitta nevicata nel Pavese : disagi per il traffico : Ancora neve intensa da stamattina su Pavia e buona parte della provincia. Sono scesi già diversi centimetri di neve che rendono complicato il traffico su buona parte delle strade provinciali. Si sono registrati diversi tamponamenti e l’uscita fuori strada di alcune auto, senza gravi conseguenze per automobilisti e viaggiatori. Il 118 è dovuto intervenire anche in seguito alla caduta di alcuni passanti sui marciapiedi, dove oltre alla neve ...

Il Maltempo flagella Parigi - Senna invade la città. Alcuni ragazzi ne approfittano per fare wakeboard : Il maltempo che per giorni ha flagellato la Francia, con piogge incessanti che hanno causato diversi disagi soprattutto a Parigi, per questi ragazzi si è trasformato in un divertimento. Due giovani hanno infatti approfittato del 'fiume d'acqua' che si è formato davanti la loro abitazione in un sobborgo Parigino per praticare wakeboard, lo sport acquatico da tavola che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. I ...