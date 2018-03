Maltempo | Carrara chiude i mercati all’aperto 

meteoweb.eu

: Maltempo, due frane a Carrara. A Colonnata si apre una voragine ... - La Nazione - ITnewsMS : Maltempo, due frane a Carrara. A Colonnata si apre una voragine ... - La Nazione - ToscanaTweets : Due frane nel territorio di Carrara: disagi al traffico - Meteo Web - Meteo Web -

(Di martedì 20 marzo 2018) Chiusura deiallestiti all’aperto, su suolo pubblico, e divieto ai cittadini di sostare in parchi, pinete, e giardini pubblici: è quanto dispone per domani l’ordinanza del sindaco di(Massa) Francesco De Pasquale a seguito dell’allerta arancione per il forte vento. Si raccomanda, inoltre, estrema attenzione nel transitare in prossimita’ di zone alberate. L'articoloall’aperto sembra essere il primo su Meteo Web.