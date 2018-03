Maltempo | allerta gialla in Sicilia | in arrivo temporali e venti di burrasca

Allerta Meteo Sicilia - resta la “criticità gialla” per il Maltempo anche Mercoledì 21 Marzo : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni Meteo avverse in gran parte della Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Palermo. In particolare, si legge nell’avviso, “dalla tarda mattinata di oggi, martedi’ 20 Marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere ...

Allerta Meteo - ecco il ciclone dell’Equinozio di Primavera 2018 : porta forte Maltempo e tanta neve sull’Italia : 1/34 ...

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e arriva il Maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali e venti forti : Ancora forte instabilità meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, ha fatto ingresso martedì mattina dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e ha raggiunto la nostra...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte Maltempo in arrivo dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Stop al sole di primavera - torna il Maltempo : allerta gialla : Un'allerta meteo gialla è prevista per domani, 20 marzo, in buona parte della Sicilia. La nota della Protezione Civile. Ecco dove.

Maltempo - allerta Meteo della Protezione Civile : Nuvolosità diffusa associata a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale anche di moderata intensità in attenuazione dalla serata. i venti spireranno moderati con locali rinforzi.

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - allerta gialla del Dipartimento regionale della Protezione civile domani sulla Sicilia. In particolare, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sulla Sicilia occidentale e meridionale. Venti da forti a burrasca sulla Sicilia occi

Allerta Meteo - forte Maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Maltempo Ravenna : attiva allerta per stato del mare e criticità idrogeologica : Da mezzogiorno di lunedì 19 marzo alla mezzanotte di martedì 20, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 49, “arancione”, per stato del mare, “gialla” per criticità idraulica, idrogeologica, vento e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna ...

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte Maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

Allerta Meteo Festa del papà – La “Tempesta di San Giuseppe” si abbatte sull’Italia - NEVE al Nord e forte Maltempo al Centro/Sud : 1/11 ...

BURIAN BIS - Maltempo CON NEVE E GELO/ Allerta meteo : record acqua alta a Venezia - diramato allarme burrasca : BURIAN bis, nuova ondata di GELO e MALTEMPO. Previsioni meteo: temporali e NEVE, calano le temperature. Le ultime notizie sulla perturbazione, l'ottava nel mese di marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Maltempo Roma. Allerta per 18 ore : Maltempo. Regione, Allerta meteo da mezzanotte e per 18 ore. Criticità idrogeologica per temporali codice giallo su tutte zone. ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso... L'articolo Maltempo Roma. Allerta per 18 ore proviene da Roma Daily News.