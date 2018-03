Mafia | Giornata memoria | numerose manifestazioni in Sicilia | 2

sportfair

: RT @CittadellAssisi: La Primavera di domani si vive a Foggia con @libera_annclm per la Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime… - lorenz_frigerio : RT @CittadellAssisi: La Primavera di domani si vive a Foggia con @libera_annclm per la Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime… - _Sblendorio : Domani con il cuore a #Foggia per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie di… - csvcremona : Anche #Cremona aderisce al 21 marzo contro le #mafie riunendo associazioni, istituzioni, scuole e società civile in… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Dopo la lettura, collegamento in streaming, in diretta da Foggia, per trasmettere il discorso di Don Luigi Ciotti . Al termine della manifestazione mattutina, i familiari delle vittime della...