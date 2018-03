Mafia capitale | la requisitoria del pg | “È un’unica associazione mafiosa con un solo capo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Il Mondo di Mezzo era un’unicacriminale di stampo mafioso con un unico: Massimo Carminati. È la ricostruzione fatta dal procuratore generale di Roma, Pietro Catalani, nel primo giorno dinel processo d’appello a. “La sentenza di primo grado è stata un’operazione notarile. Adesso invece va riconosciuto che il Mondo di Mezzo èe ildell’organizzazione era Massimo Carminati. Non siamo in presenza di due associazioni a delinquere ma di una sola ed è. Una struttura che fa riferimento a Massimo Carminati”, ha detto il pg. Alla sbarra ci sono 43 persone, per 19 dei quali la procura di Roma contesta l’di stampo mafioso, accusa non riconosciuta nel processo di primo grado. In totale le condanne emesse dalla X sezione penale del tribunale capitolino ammontavano a 287 anni di carcere per 41 imputati. ...