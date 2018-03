Mafia | arrestato il portiere del Lecce | ha militato anche in Serie A NOME e DETTAGLI

Mafia - truffava i genitori di una vittima della lupara bianca : arrestato 44enne : Mafia, truffava i genitori di una vittima della lupara bianca: arrestato 44enne Mafia, truffava i genitori di una vittima della lupara bianca: arrestato 44enne Continua a leggere L'articolo Mafia, truffava i genitori di una vittima della lupara bianca: arrestato 44enne proviene da NewsGo.

Mafia - truffava i genitori di una vittima della lupara bianca : arrestato 44enne : Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso e ucciso dalla Mafia col metodo della lupara bianca che il figlio fosse vivo, ammalato e in fuga per salvarsi dalla vendetta di Cosa ...

Messina. Truffava i genitori di una vittima della Mafia - arrestato : Messina. Truffava i genitori di una vittima della mafia, arrestato – Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso e ucciso dalla...

Mafia - chi è il "Re dell'eolico" arrestato in Sicilia : L'imprenditore Vito Nicastri è accusato di aver favorito e finanziato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro

Giornalista slovacco ucciso - Vadalà arrestato a Venezia per droga e Mafia : Torna in carcere Antonino Vadalà, l'uomo che è stato considerato al centro dell'inchiesta sull'omicidio del Giornalista slovacco Jan Kuciak e della sua fidanzata. Stavolta Vadalà è coinvolto in un'...

Giornalista slovacco ucciso - Vadalà arrestato a Venezia per droga e Mafia : Era stato rilasciato nell'indagine per la morte di Jan Kuciak. Ora scatta la custodia cautelare insieme ad altri dieci

Mafia - Messina Denaro : Vito Nicastri arrestato/ Il re dell'eolico finanziava la latitanza del boss? : Mafia, Messina Denaro: 12 arresti nella notte, tra cui quello di Vito Nicastri, il re dell'eolico provvedeva a finanziare la latitanza del capoMafia. Coinvolto pure l'ex senatore D'Alì(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:14:00 GMT)

Mafia : tradito dall'amore - latitante arrestato a Palermo : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - tradito dall'amore. Giuseppe Cosenza, 43 anni, latitante dallo scorso giugno, è stato arrestato ieri pomeriggio a Carini dai carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Palermo, che hanno seguito la moglie. I militari hanno dato esecuzione a un provv

Mafia : 'dammi i soldi - qui comandiamo noi' - arrestato estorsore a Messina : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - "Dateci 50.000 euro se volete lavorare, qui comandiamo noi". E' il messaggio recapitato con una lettera anonima al commerciante di uno storico negozio del centro di Messina. Un avvertimento lasciato davanti la saracinesca dell'esercizio commerciale e subito denunciato c

Mafia : Palazzotto (LeU) - intollerabile silenzio Faraone su imprenditore arrestato : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - “E’ intollerabile il silenzio del sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone sull’inchiesta che ha portato in carcere il ‘re delle scommesse’ Benedetto Bacchi, socio di Cosa Nostra”. Lo afferma il vice presidente della commissione Esteri della Camera Erasmo Palazzott

Mafia : imprenditore arrestato comprò villa da ex giocatore Palermo : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - L'imprenditore Benedetto Bacchi, arrestato all'alba di oggi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva acquistato per mezzo milione di euro la villa dell'ex giocatore del Palermo Giovanni Tedesco, per rivenderla subito dopo a 1,3 milioni di euro all

Mafia - blitz a Palermo : arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi : Mafia, blitz a Palermo: arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi Secondo la Dia le scommesse sono il nuovo "core business" dei clan. In arresto 31 persone.