Mafia | 37 persone arrestate nel Salento Ai domiciliari Davide Petrachi | ex portiere del

Don Luigi Ciotti cittadino onorario di Locri : “Il primo testo antiMafia è la Costituzione. La politica si occupi delle persone fragili” : “Ho sempre detto che il primo vero testo antimafia è la Costituzione italiana”. Lo ha affermato don Luigi Ciotti durante il suo intervento in occasione della cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dal Comune di Locri. “Libera è apartitica ma non apolitica” sono le parole di don Luigi riportate sul sito lentelocale.it che ha pubblicato il suo discorso integrale incentrato sui temi più caldi della campagna elettorale appena finita. “Ho ...

Mafia - il Riesame libera 21 persone arrestate nel blitz di Agrigento. Resta in carcere il pentito che li accusa : ArRestati meno di un mese fa, tornano liberi in massa. Sono ventuno i presunti boss mafiosi della provincia di Agrigento che saranno scarcerati nelle prossime ore: il 22 gennaio scorso erano tra le 58 persone arRestate dalla dda di Palermo. Si era trattato di uno dei più grossi blitz antiMafia mai ordinati nella zona. Per loro, però, il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip nonostante, per la prima ...

Blitz antimafia, arrestate 40 persone nel Messinese

Mafia - blitz congiunto carabinieri-polizia : arrestate 40 persone : I carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Ros e la polizia di Stato hanno eseguito, in provincia di Messina e in altre città, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su ...

Mafia - a Palermo c’è un nuovo pentito : 5 persone fermate. C’è anche il figlio dell’autista di Riina : Cinque persone fermate per Mafia ed estorsione mentre si preparavano a fuggire. L’ultima operazione della direzione distrettuale antiMafia di Palermo è stata ordinata a tappe forzate per evitare che i sospetti si dessero alla latitanza. Ed ha beneficiato delle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia. In carcere è finito anche Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore Biondino, autista e uomo di fiducia di Totò Riina. Per gli ...

Blitz della polizia contro la mafia cinese, 33 persone in manette L'inchiesta ha permesso di scoprire il monopolio dell'organizzazione criminale in tutta Europa del traffico su strada di merci di origine cinese e l'egemonia nel campo della logistica