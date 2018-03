Ma con Donna Summer ci siamo tutti innamorati

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti risponde a Gemma e confessa : "Ecco qual è la mia donna ideale" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare del rapporto con Gemma Galgani e Tina Cipollari, poi svela: "Ecco qual è la mia donna ideale"(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:05:00 GMT)

"Spero che un nigeriano stupri le consigliere" : il post choc (poi rimosso) scritto da una donna : Galeotto un post su Facebook, dai contenuti incredibilmente violenti: la protagonista è Fiorella Carpignaghi, candidata di Forza Nuova al Senato nel collegio uninominale di Monza e...

Ballando con le stelle - a Zazzaroni vorrei dire che ‘l’estetica del ballo’ non è uomo-donna : Premetto una cosa: non guardo Ballando con le stelle. Se è per questo guardo pochissima televisione, anche perché ciò che passano per le nostre emittenti non incontra il mio gusto e mi rendo conto che questo è un problema solo mio. Diventa un problema più ad ampio spettro quando la tv propone al grande pubblico esempi di discriminazione basati su pregiudizi di genere. Per tale ragione sono rimasto molto incuriosito quando, sabato sera, tra le ...

Usa le api per l’agopuntura contro stress e dolori : donna muore per choc anafilattico : Una donna di 54 anni è morta in Spagna in seguito ad uno choc anafilattico riportato dopo essersi sottoposta ad una seduta di apipuntura: è il primo caso mai registrato nella letteratura medica. "Attenzione alle possibili reazioni allergiche".Continua a leggere

Migranti - soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...

Papa Francesco contro la prostituzione : ‘non è fare l’amore - questo è torturare una donna’ : Papa Francesco si rivolge ai giovani con un secco NO alla prostituzione. “Chi va con le prostitute è un criminale – afferma il Pontefice – questo non è fare l’amore, questo è torturare una donna: non confondiamo i due termini“, esorta Bergoglio e continua: “La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!”. Molto ...

Roma : Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta : Roma – Madonna di via dell’Arco di San Calisto imbrattata Roma – A Trastevere è stata macchiata la figura della Madonna che decora l’edicola di... L'articolo Roma: Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta proviene da Roma Daily News.

A Terzigno una donna è stata uccisa con un colpo di pistola dopo aver accompagnato i figli a scuola : Una donna di 31 anni è stata uccisa davanti a una scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli) in circostanze ancora da chiarire. A sparare un uomo che poi si è allontanato. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola. Sul posto si sono recati i Carabinieri. La vittima si chiamava Immacolata Villani, era sposata, ed aveva accompagnato sua figlia nella scuola elementare del plesso di primaria ...

Incidente a Milano - auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano. Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,

Incidente mortale a Milano - auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano. Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,

Reggio Calabria - donna uccisa mentre era con l'amante : Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 marzo 2018, una donna è stata uccisa a Reggio Calabria mentre era appartata in auto con il suo amante vicino al torrente di Gallico, nella periferia della città, una zona molto frequentata dalle coppiette.La vittima si chiamava Fortunata Fortugno, di 48 anni, il suo amante Demetrio Logiudice, di 53 anni. Entrambi erano sposati con altre persone. Lei è stata freddata, colpita alla testa da colpi di ...

Donna è in difficoltà economiche : vigili urbani le fanno la multa e poi la pagano : L'automobilista aveva l’auto non revisionata e per lei è scattata la sanzione ma i vigili conoscevano la sua storia e hanno deciso di pagarle la multa.Continua a leggere

La donna è in difficoltà economiche. I vigili si autotassano e le pagano la multa : È stata pizzicata ad un posto di blocco sulla Sarzanese con l'auto non revisionata. E, puntuale, per lei - oltre all'obbligo di non circolare più fino a quando la macchina non avesse finalmente superato l'esame - è scattata una contravvenzione da 169 euro. Una somma capace di mettere in difficoltà più di una famiglia, ma che viste le condizioni economiche particolarmente disagiate della donna multata le avrebbe ...

Ballando con le stelle - Ivan Zazzaroni assegna zero a Giovanni Ciacci/Raimondo Todaro : "E' un discorso di estetica di ballo Uomo-Donna" : Dopo le perplessità della scorsa settimana, Ivan Zazzaroni ha ribadito il suo pensiero sulla coppia di ballo formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, ammettendo di sentirsi spiazzato dalla scelta uomo-uomo nella gara. Se Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il miglioramento ("Credo che la strada sia giusta, mi aspettavo spingeste di più sulla macchietta. Io, invece, trovo ci sia il giusto equilibrio. Siete simpatici senza essere ...