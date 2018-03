“Ma che fa | è impazzita?” Un volo infinito | giù dal sesto piano A saltare lei | una

Oriali : “Mancata qualificazione al Mondiale macchia che rimane” : “Purtroppo la mancata qualificazione al Mondiale è una macchia che rimane”. Lo ha detto il team manager della Nazionale azzurra Gabriele Oriali nel corso di una conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano. “Ora ci aspettano due partite importanti e ogni volta che gioca la Nazionale non si può parlare di amichevoli, soprattutto quando vai ad affrontare due squadre come Argentina e Inghilterra”, ha aggiunto ...

“Ma è proprio lei”. Da Uomini e Donne il gossip che scotta. Pippo Inzaghi cade ai piedi dell’ex corteggiatrice : la clamorosa paparazzata : Filippo Inzaghi beccato con un’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne”. L’allenatore del Venezia è stato pizzicato a una ‘misteriosa’ conoscenza dei telespettatori del programma di Maria De Filippi a Verona, per la precisione nei pressi dello stadio Bentegodi. Lo scatto della nuova coppia è stato pubblicato sulla pagina Instagram de ”Le Perle” e rilanciato da diversi siti di gossip. ...

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Berlusconi-Crozza e il cambio della segreteria Pd : “Martina? Il nome non mi è nuovo - è quella che veniva con la sorella?” : È un Berlusconi furibondo quello interpretato da Maurizio Crozza, sul palco di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Il cavaliere, reduce da una settimana molto difficile, ne ha per tutti a partire da Matteo Salvini che ora vuole comandare L'articolo Berlusconi-Crozza e il cambio della segreteria Pd: “Martina? Il nome non mi è nuovo, è quella che veniva con la sorella?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rigopiano - indagata funzionaria prefettura che rispose : “Madre imbecilli sempre incinta” : Entra nell'inchiesta anche Daniela Acquaviva. Deve rispondere di lesioni colpose in concorso. Nel mirino la telefonata sul mancato allarme. La difesa: "Risposi così perché la notizia del crollo era già stata verificata e risultava infondata"Continua a leggere

“Ma è un neonato?!”. Quello che è accaduto in mare è pazzesco. Uno spettacolo meraviglioso e inaspettato ha colto tutti di sorpresa. Una donna - due uomini e poi dalle acque è emerso lui : le incredibili foto rubate : spettacolo davvero inaspettato Quello a cui hanno assistito i bagnanti nella località turistica di Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh: un neonato è venuto alla luce nelle acque dal Mar Rosso, in Egitto. Hadia Hosny El Said (giocatrice di badminton, classe 1988) si trovava a Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh, in Egitto, affacciata al balcone dell’appartamento di suo zio. Osservava il mare, quando qualcosa di veramente pazzesco ha ...

“Affamata e sfruttata - pesavo 35 chili”. La setta che spaventa l’Italia : insospettabili - sparsi su tutto il territorio - convincevano così le loro vittime a seguire gli ordini del “Maestro. A quel punto - l’inizio di un incubo : Operavano tra le Marche e l’Emilia-Romagna gli adepti di quella che gli inquirenti hanno definito una “psico-setta” che si muoveva nel campo dell’alimentazione macrobiotica. I membri del gruppo sono stati identificati e arrestati dagli agenti di polizia di Ancona dopo una lunga indagine portata avanti con il coordinamento della procura distrettuale antimafia del capoluogo. Ad attirare le attenzioni degli ...

Le 10 malattie più pericolose al mondo : c’è anche la “Malattia X” : C’è anche la “malattia sconosciuta” fra le 10 più pericolose al mondo, secondo l’elenco RD Blueprint 2018 redatto dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Il rapporto annuale identifica i patogeni ai quali dedicare maggiore priorità in termini di ricerca e profilassi per la sanità pubblica: si tratta di malattie che rappresentano elevati rischi per la salute pubblica a causa del potenziale epidemico e ...

Sanità - Tdm : “Malattie croniche big killer - ma il piano è stato recepito solo da 5 Regioni” : Le malattie croniche in Europa sono responsabili dell’86% di tutti i decessi e di una spesa di circa 700 miliardi di euro l’anno. In Italia sono quasi 24 milioni le persone che soffrono di una o più di queste patologie. Il nostro Paese un anno e mezzo fa ha messo a punto il piano nazionale delle cronicità, ma l’attuazione “va a rilento. Attraverso l’intesa di settembre 2016 tutte le Regioni e Province autonome si ...

“Ma stai zitto!”. Stefano De Martino - ride bene chi ride ultimo. Il pubblico contro l’inviato dell’Isola dei Famosi. Che - tutto divertito - si lascia sfuggire parole ‘pesanti’ in diretta. E il web questa proprio non gliela perdona : Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l’incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camminare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell’apparente dramma c’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

“Ma che ne sapete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

