: Si parte! Il nuovo gruppo Camera del #M5S è una meraviglia! Siamo pronti a lavorare per il cambiamento della nostra… - ManlioDS : Si parte! Il nuovo gruppo Camera del #M5S è una meraviglia! Siamo pronti a lavorare per il cambiamento della nostra… - DaniloToninelli : Grazie al M5S l'elezione delle Presidenze di Camera e Senato avverrà in maniera trasparente e alla luce del sole. V… - Isa_Adinolfi : VERSO LA XVIII LEGISLATURA CON IL #M5S Il MoVimento 5 Stelle sarà il perno di questa XVIII Legislatura e saremo de… -

"Con tutti abbiamo condiviso il nostro metodo per la scelta dei profili più adatti. L'obiettivo è coinvolgere tutte le forze politiche e definire la scelta delle presidenze il prima possibile. Nessun partito ha espresso contrarietà all'assegnazione della presidenza dellaal M5S". Così i capigruppo in pectore del M5S, Giulia Grillo e Toninelli, dopo gli incontri di oggi. "Il percorso che abbiamo tracciato con trasparenza proseguirà, tenendo saldo il nostro no a presidenti che abbiano condanne o processi in corso",affermano(Di martedì 20 marzo 2018)