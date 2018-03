M5s vede Pd e centrodestra | via libera a nostra presidenza Camera

Quale Governo - Travaglio : “A chi deve guardare Di Maio? Il programma M5s prevede misure tipicamente di sinistra” : “Comporre un Governo è cosa difficile, probabilmente toccherà a Di Maio fare qualcosa”. Così è stata introdotta la diretta organizzata da Loft con Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro sul futuro politico del nostro paese. “A chi si dovrebbe rivolgere il M5s? Grillo ha sempre guardato al centrosinistra – spiega il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio -. Poi sono stati abili a dipingersi come né di ...

Camere - M5s vede altri partiti : “Aperture da Pd e Lega sul metodo. Vogliamo guida Montecitorio per iniziare con vitalizi” : “Abbiamo ribadito alle forze politiche di voler indicare le presidenze delle Camere sLegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5s la prima forza politica del Paese e abbiamo registrato l’apertura sia del Pd che della Lega sul metodo”. Lo afferma ai cronisti la capogruppo M5S Giulia Grillo dopo gli incontri con gli altri partiti ...

Bannon : ‘Il mio sogno è vedere M5s e Lega governare assieme’ Video : Steve #Bannon è un politico, giornalista e produttore cinematografico, divenuto noto per aver ricoperto il ruolo di capo stratega del presidente americano Donald Trump dal 20 gennaio al 18 agosto 2017. Sbarcato in Italia, a Milano, per motivi di lavoro, Bannon si è lasciato intervistare da Maurizio Molinari per il quotidiano La Stampa. Durante il colloquio con il giornalista italiano, l’ex direttore esecutivo del sito Breitbart News, considerato ...

Governo M5s-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon, l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...

Reddito di cittadinanza : cosa prevede per singoli e famiglie la proposta del M5s Camere - Di Maio ha scelto i capigruppo : cosa prevede il provvedimento ipotizzato dal Movimento 5 Stelle per sostenere singoli e famiglie in difficoltà

M5s - Varoufakis vede un "inciucio" : "Abbracciano il sistema" : Il partito fondato da Beppe Grillo, spiega Varoufakis, 'cerca di mantenere quello che molti percepiscono come radicalismo prendendo di mira la vecchia e corrotta classe politica , evitando però di ...

Reddito di cittadinanza - che cosa prevede la proposta dell’M5s : requisiti - cifre - costi e coperture : Non sarebbe un’alternativa al lavoro, perché ogni beneficiario dovrebbe iscriversi ai Centri per l’impiego e accettare una delle prime tre proposte che gli verranno offerte. Anche per questo non arriverebbe subito ma, come chiarito da Luigi Di Maio a Porta a Porta qualche giorno fa, “entro il primo anno di governo”: prima bisognerebbe riformare i vecchi uffici di collocamento e renderli efficienti nel far incontrare ...

LUIGI DI MAIO - ELEZIONI POLITICHE 2018/ Risultati - trionfo M5s : batte Sgarbi e vede Governo a Cinque Stelle : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI POLITICHE 2018: trionfo del candidato premier M5S, straccia Vittorio Sgarbi ad Acerra e vede il primo Governo a Cinque Stelle. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Roberto Speranza all'Huffpost : "Mai con Renzi e Berlusconi. Con M5s confronto su nostri valori e programmi - o arrivederci" : Roberto Speranza, siamo alla fine della campagna elettorale. Qual è il suo giudizio?Sarò controcorrente, ma le dirò che per me è stata una campagna entusiasmante per una forza come la nostra che si presenta per la prima volta. Ho negli occhi la bellissima piazza stracolma della mia città, Potenza, ieri sera al comizio di chiusura. Ma una campagna difficile anche perché segnata dalla mascalzonata patetica ...

Elezioni 2018/ M5s - Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Di Maio al Quirinale vede il segretario generale Zampetti e annuncia invierà lista ministri M5s a Mattarella : Luigi Di Maio si è presentato al Quirinale dove ha visto il segretario generale Ugo Zampetti. Il leader M5s ha chiesto un incontro per preannunciare l’invio di una lista di possibili ministri da sottoporre al presidente della Repubblica in caso di vittoria elettorale dei 5 stelle. La squadra di governo, come rivelato nelle scorse ore, è quasi chiusa e si attendono le ultime conferme. Di Maio dall’inizio della campagna elettorale ha ...

M5s - l'infedele Martelli : 'Volevo far vedere che restituivo più di tutti'. Le reazioni : Voleva restituire più di tutti il senatore coi sandali da francescano Claudio Martelli, 'pizzicato' dalle Iene per un ammanco di 76 mila euro nelle restituzioni M5S al fondo per le piccole e medie ...