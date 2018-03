M5s | nulla osta per nostra presidenza Camera No a condannati

M5s - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. Toninelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

Sicilia : Sgarbi - M5s fanno pena perché orgogliosi di non sapere nulla : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - “Ignoranti come vere capre la capogruppo dei grillini all’ARS, Valentina Zafarana, il locupletato deputato questore Salvatore Siragusa con i suoi stipendiati assistenti, ignorando quello che accade fuori dal piccolo fortino che li ha tolti dalla disoccupazione, continu

Maroni : 'Governo Lega-M5s? A rischio Regioni'. Salvini : 'Nulla impossibile' : ... da una parte assicura "prima ho il dovere di confrontarmi con il centrodestra", dall'altra dice anche che dopo di che nulla è impossibile" e "se qualcuno mi aiuta a far ripartire il mondo del ...

Maroni : "Impossibile un Governo Lega-M5s"<br>La replica di Salvini : "Nulla è impossibile" : "Io spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata. Va evitato un Governo Lega-M5S che rischia di buttare un patrimonio di alleanze che negli ultimi 25 anni ha governato comuni e regioni e lo ha fatto bene". Con queste parole a "Mezz'ora in più", su Rai 3, Roberto Maroni ha cercato di scongiurare l'ipotesi di un accordo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.Per l'ex Presidente della regione Lombardia rappresenterebbe un grave errore ...

Salvini e il governo con M5s 'Ci sono punti in comune. Nulla è impossibile' : 'Vedo impossibile un governo assieme tra Lega e M5S'. Parola del leghista Roberto Maroni a 'Mezz'ora in più' su Rai 3. 'Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla Prima Repubblica, ai governi balneari', ...

Il mistero della M5s Silvia Benedetti - eletta e poi sparita nel nulla : Che fine ha fatto Silvia Benedetti ? Parlamentare rieletta alla Camera dei Deputati con il M5s nel collegio plurinominale di Padova dopo altri cinque anni già trascorsi a Montecitorio , è stata ...