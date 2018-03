M5S-Lega verso accordo su presidenze Camere | per il Senato in pole position Giulia

Golpe finanziario - Blackrock minaccia l'Italia : 'Non comprate titoli di Stato' - sgambetto a M5S e Lega : L'avviso arriva con una coincidenza che lascia sbalorditi , per tempestività, e preoccupati. È quello emanato oggi, martedì 20 marzo, da Blackrock , uno dei più grandi gestori di fondi al mondo, che ...

M5S incontra Pd - Lega e Fi per le presidenze delle Camere : giovedì i nomi dei candidati : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del M5s, proseguono gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti per intavolare una trattativa sulle presidenze delle Camere da eleggere a partire dal 23 marzo. Per ora discussione sul merito, i nomi potrebbero essere ufficializzati giovedì: intanto il M5s ribadisce il no a presidenti d'aula condannati o indagati.Continua a leggere

Governo : M5S-Lega o istituzionale - testa a testa in sondaggio ‘Porta a Porta’ : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un Governo Lega-M5S e un Governo istituzionale. E’ quanto emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta, a Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli. La prima domanda agli elettori è chi voterebbero ora dopo il risultato del 4 marzo e sia per Euromedia di Ghisleri che per l’Istituto Piepoli ci ...

M5S - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. E Fico si rifugia in taxi : “Dicevo ‘mai con la Lega’? Fate teatro…” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

Pensioni : M5S e Lega insieme Quota 100 e Opzione donna - novità in arrivo? Video : Mentre in Italia si continua a discutere di riforma #Pensioni, per risolvere in qualche modo i problemi creati dalla legge Fornero sul piano sociale, in Germania si fanno nuovi passi avanti sul piano previdenziale. Gli assegni Pensionistici [Video]tedeschi, nel 2018, saliranno di oltre il tre per cento sia ad Est che ad Ovest. Ad annunciarlo oggi a Berlino è stato il ministro del Lavoro e degli Affari sociali tedesco Hubertus Heil. In ...

Monti : “Un governo solo Lega-M5S? Non è scontato - sono troppo diversi” : Mario Monti, ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo, non ritiene che il voto italiano sia stato una protesta contro l'Ue: "È un voto contro l’establishment politico italiano, perché non è riuscito a risolvere i problemi che il Paese".Continua a leggere

GOVERNO - DI MAIO : “DECISIVI - CHIEDIAMO LA CAMERA”/ Toto-nomine - asse M5S-Lega : Bongiorno presidenza al Senato? : GOVERNO e nomine Camere: Di MAIO "noi decisivi, CHIEDIAMO la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:20:00 GMT)

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

Governo Lega-M5S - Toti : "Di Maio indubbiamente interlocutore" : Il governatore ligure forzista precisa: "Ma non significa essere d'accordo. L'importante è il centrodestra unito" Governo Lega-M5s, ora Berlusconi apre a Di Maio

Sondaggi Politici nuovo Governo/ Pd con Di Maio per ‘frenare’ Salvini? Gli elettori vogliono Lega-M5S : Sondaggi elettorali Politici, prime stime post-Elezioni verso il nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:55:00 GMT)

M5S e Lega ragionano sullo schema Fico-Borgonzoni per le presidenze di Camera e Senato : Il Movimento 5 Stelle ha deciso. Sarà Roberto Fico il candidato alla presidenza della Camera. È il nome estratto nella terna che comprendeva Riccardo Fraccaro ed Emilio Carelli, che rimangono allertati nel caso si dovesse passare repentinamente a un piano B. Una candidatura che procede su un binario parallelo a quella che avanzerà la Lega al Senato. Anche qui le riserve sono a un passo dall'essere sciolte. E la carta ...

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere : L'asse con la Lega resta invece meno percorribile, sia per gli equilibri interni al centrodestra sia per la prevedibile protesta di parte dei gruppi M5S, più vicini, almeno culturalmente, al mondo ...

Accordo sempre più vicino tra M5S e Lega per le presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...