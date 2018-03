M5S | il ritorno di Alessia | non eletta | accompagna Di Maio alla Camera

IL LAVORO SECONDO M5S/ Il ritorno al passato (e allo statalismo) : Il candidato alla carica di ministro del LAVORO del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, ha esposto le sue ricette per aumentare l'occupazione. Le commenta MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:07:00 GMT)SINDACATI E LAVORO/ Il modello per affrontare la rivoluzione delle banche, di F. ColomboI NUMERI/ Le nuove prove dell'emergenza LAVORO in Italia, di G. Palmerini

Un governo con la Lega o il ritorno al voto? La base M5S sui social si divide : Un governo M5s-Lega o meglio tornare al voto? La base 5 stelle, sui social, appare divisa tra chi vede un'opportunità in un'intesa "programmatica" con il Carroccio di Matteo Salvini e chi, invece, critica un'alleanza con chi in passato è stato alleato, come scrive Marco, "con i ladri degli altri partiti".I militanti pentastellati, ormai 'orfani' del vecchio blog di Beppe Grillo dove si sfogavano in massa (la nuova versione non ...

Elezioni - Scanzi : “Ritorno al voto? M5S e Lega non hanno niente da perdere. A rischiare sono Fi e soprattutto Pd” : “Io credo che Di Maio, sin dalla sera del 4 marzo, si sia reso conto della impossibilità di governare. Ma non lo può dire perché è cominciata la partita a scacchi e soprattutto perché deve dare la sensazione agli italiani che il M5s sia definitivamente scongelato e che è disposto a parlare con tutti, guardando soprattutto a sinistra”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nella sua analisi ...

Solo Berlusconi fa sponda al Quirinale : evitare paralisi e ritorno al voto. M5S cauto : Il cavaliere sembra raccogliere l'appello di Mattarella: 'farò tutto per consentire all'Italia di darsi governo e scongiurare una paralisi che porti alle elezioni'. Ma non indica come -