M5s e linea della fermezza su Montecitorio Avanza la candidatura di Fico Occhi puntati

M5s - Beppe Grillo detta la linea : "L'epoca dei vaffa è finita - ma niente inciuci" : E' un momento delicatissimo per il Movimento 5 stelle, e Beppe Grillo decide di parlare. "Adesso la responsabilità di tutti è dare all'Italia una visione per i prossimi vent'anni. Governare è...

Direzione Pd - Martina detta la linea : "Tocca a M5s e Lega stare al governo" : Se qualcuno attendeva la Direzione del Pd per avere risposte sul nuovo governo sarà rimasto deluso. Il Pd starà all’opposizione, questa la linea ribadita anche dal vicesegretario...

Olimpiadi - Malagò : 'Cambio linea M5s? Siamo contenti - non so il Cio' : 'Se i 5 Stelle sono un interlocutore credibile? - ha detto ancora il numero uno dello sport italiano a margine della Giunta di oggi -. Nel momento in cui c'è una presa di posizione certificata, una ...

Renzi detta la linea : "Nessuna stampella per Lega o M5s - governi chi ha vinto" : Oggi alle 15 in programma la direzione del Pd nella quale saranno formalizzate le dimissioni. Il segretario Dem, che non andrà alle consultazioni al Quirinale, conferma che non si candiderà alle prossime primarie. Ma si moltiplicano gli appelli dal centrodestra e da M5s per un appoggio a un governo.

Calenda nuovo segretario Pd?Il ministro disarciona Renzi Detta la linea : "No alleanze con M5s" : Quatto quatto, micio micio, Carlo Calenda si fa sotto approfittando della crisi di Matteo Renzi e del Pd e chiede la tessera del Partito Democratico proprio il giorno dopo della sconfitta epocale che lo ha visto precipitare sotto il 20%. Segui su affaritaliani.it

Alleanza M5s-Pd - e se i dem sentissero gli iscritti? Il neoeletto Ceccanti (Pd) : “Referendum per cambiare linea” : Mentre molti dirigenti dem ‘dettano’ la linea sui social, dal segretario dimissionario Matteo Renzi a Dario Franceschini e Matteo Orfini, il neoeletto Stafano Ceccanti propone: “Se qualcuno volesse fare un’apertura al M5S dovrebbe chiedere un mandato, come fatto dalla SPD che in campagna elettorale ha detto ‘mai con la Merkel’ e quando poi quando i dirigenti quel partito hanno cambiato idea, ha fatto un ...

Renzi detta la linea al Pd : 'Le mie dimissioni vere. Tragico errore sostenere le destre o M5s' : 'Le elezioni sono finite, il Pd ha perso, occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Non capisco le polemiche interne di queste ore. Ancora litigare? Ancora attaccare me?'. Lo ...

La dolce attesa di Luigi Di Maio. M5s convinto che la linea di Matteo Renzi naufragherà. Pd resta interlocutore privilegiato : Ridono Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. In una stanza al primo piano dell'Hotel Parco dei Principi di Roma, dove da quarantott'ore non chiudono occhio, hanno sintonizzato il televisore su un canale all news. Dopo attese e rinvii, ecco materializzarsi sullo schermo Matteo Renzi. Lo ascoltano annunciare le (non) dimissioni, l'intenzione di rimanere in sella al Pd per garantire che un accordo con il Movimento 5 stelle non ...

Il day after del Pd - tra ipotesi dimissioni Renzi e linea su M5s : Roma, 5 mar. , askanews, Le dimissioni di Matteo Renzi sono una 'ipotesi sul tavolo' ma ancora una decisione non è stata presa. E' quanto trapela dal Nazareno, dove lo stato maggiore del Pd ha passato ...