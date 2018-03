M5S dialoga | non chiamatelo inciucio ma sopravvivenza

Elezioni : Grillo - con chi dialoga M5S ? C’è un capo politico : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Con chi dialogherà il M5S per tentare l’approdo a Palazzo Chigi? “C’è un capo politico …”. Risponde così Beppe Grillo , lasciando l’hotel Forum di Roma, a chi gli domanda con chi dialogherà il M5S per tentare l’approdo a Palazzo Chigi e girando dunque la ‘palla’ a Luigi Di Maio, capo politico del Movimento. L'articolo Elezioni : Grillo , con chi dialoga M5S? ...

Il M5S è disposto a dialogare con il Pd. Ma a una condizione : Soddisfatti per il successo elettorale i 5 stelle non si accontentano di essere il primo partito, per di più con percentuali così alte. E pensano già al dopo. L'orizzonte di governo continua ad essere l'unico contemplato. Anche se nelle dichiarazioni ufficiali non c'è spazio per ragionamenti su alleanze o simili, Luigi Di Maio sa bene che adesso inizia quella che sarà una ...