M5S | Di Maio | ' Non portiamo rancore a nessuno | li contageremo con il sorriso'

Governo Lega-M5S - Toti : "Di Maio indubbiamente interlocutore" : Il governatore ligure forzista precisa: "Ma non significa essere d'accordo. L'importante è il centrodestra unito" Governo Lega-M5s, ora Berlusconi apre a Di Maio

Sondaggi Politici nuovo Governo/ Pd con Di Maio per 'frenare' Salvini? Gli elettori vogliono Lega-M5S : Sondaggi elettorali Politici, prime stime post-Elezioni verso il nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5S : 'Siamo il perno della legislatura' Video : alla prima riunione dei 112 senatori 5 stelle eletti a Palazzo Madama ha presenziato anche Luigi #Di Maio, il quale ha esposto il metodo del movimento per l’elezione dei presidenti delle Camere [Video] come preannunciato pochi giorni fa con un post sul blogdellestelle. La strategia di Di Maio per i presidenti di Camera e Senato Durante il suo intervento a Palazzo Madama il leader del movimento ha fornito degli aggiornamenti riguardanti ...

Accordo Lega - M5S più vicino : le strane parole di Di Maio Video : Tra pochi giorni andranno eletti i presidenti di Camera e Senato e in questa fase di stallo politico è molto difficile trovare una quadra. Il candidato Di Maio e, con lui, il suo movimento si trovano in una posizione di forza in Parlamento; le ultime elezioni hanno dato al M5S ben il 32% dei voti, permettendogli così di eleggere oltre 300 parlamentari. Anche se si è classificato come primo partito, non ha superato il 40% che gli avrebbe ...

Numeri – Il gruppo più grosso inizia a "esplorare" Il piano del Colle in tre mosse: Di Maio non sarà il premier Prima incarichi esplorativi alla destra e 5S, poi quello pieno a un esterno per un governo col Movimento, i dem e chi ci sta di Carlo Tecce Urla nel silenzio di Marco Travaglio Ogni tanto, nel plumbeo politburo del centrosinistra, roba che al confronto quello del Pcus era Disneyland, si alza qualcuno e urla che il re è ...

M5S - Beppe Grillo e l'ultimo siluro contro Luigi Di Maio : 'Finita l'epoca dei vaffa non comincia quella degli inciuci' : 'Non assisterete a una mutazione genetica del movimento. l'epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà'. Beppe Grillo , dopo aver mandato un chiaro segnale politico togliendo il ...

Luigi Di Maio - nel M5S scoppia la guerra contro il candidato premier : la fronda per farlo fuori : Non c'è solo il Partito democratico a fare i conti con il clima da 'resa dei conti' dopo il voto del 4 marzo. Anche chi vanta di aver vinto le elezioni, vedi il Movimento Cinque Stelle, ha i suoi ...

Di Maio : "Il M5S sarà il perno di questa legislatura. Ci confronteremo con tutti" : Oggi c'è stata la prima riunione a Palazzo Madama tra Luigi Di Maio e i senatori eletti lo scorso 4 marzo. Tante le facce nuove, anche perché il gruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ha chiuso la sua prima legislatura con 36 componenti (erano 54 inizialmente, prima di addii ed espulsioni) a fronte dei 112 eletti in queste politiche. Non c'è stato alcuno streaming per rendere partecipi gli elettori e gli attivisti, almeno per questa prima ...

M5S - Dessì riammesso da Di Maio/ Critica Pd : "ma non era espulso?". Eletti Senato e apertura alla Lega : M5s, Emanuele Dessì reintegrato tra gli Eletti al Senato: Di Maio "glissa" e risponde a Beppe Grillo. Critiche Pd, "ma non era stato espulso?", si apre asse con la Lega per il Governo

SONDAGGI NUOVO GOVERNO 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5S : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..

M5S - Dessì reintegrato nel gruppo al Senato. Il silenzio di Di Maio - fughe e imbarazzi dei neosenatori : imbarazzi, poche parole e fughe dei neo senatori, tutto mentre il capo politico M5s Luigi Di Maio preferisce tagliare corto e rifugiarsi nel silenzio sul caso di Emanuele Dessì, riammesso nel gruppo pentastellato nonostante le promesse pre-elettorali. Era stato lo stesso Di Maio ad annunciare che Dessì avrebbe fatto un passo indietro in campagna elettorale, salvo cambiare idea dopo una valutazione dei probiviri sulla questione. “Del caso ...

Camera - Di Maio : “M5S decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato. Dialoghiamo con tutti” : “Questa sarà una settimana emozionante e il M5s sarà decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea dei senatori del Movimento. “Noi siamo disponibili ad un ampio dialogo con tutti, vogliamo riconoscere i vincitori e chiediamo che si rispetti il risultato delle elezioni”, ha aggiunto Di Maio ribadendo la volontà che ci sia una Camera ...