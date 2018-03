M5S | al via nuovo giro di colloqui per le presidenze Oggi registrazione eletti alla

Roma - Grillo diserta il processo a Favia - l'ex M5S 'accusatore' : 'Stanno sfuggendo al processo che hanno voluto loro, anche oggi Beppe Grillo non si è presentato in Tribunale mentre io ero a Roma. E ormai certificato che quel che io sostenevo, ovvero che ci fosse ...

Sicilia : M5S - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana". A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regiona

Sicilia : M5S - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana”. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale Siciliana, Valentina Zafarana, dopo le parole di Vittorio Sgarbi. “Quello di far saltare la trattativa con il ...

Prima riunione per i neoletti M5S in Senato. Via sandali e poncho - istituzionali nel look e nei profili : Uguali ma diversi. Non c'è più il senatore in sandali o la senatrice spettinata in poncho. Nel Movimento 5 Stelle adesso abbondano i professori universitari, i ricercatori, i dirigenti ospedalieri, tutti scortati dai parlamentari uscenti. Andrea Cioffi e Laura Bottici, secondo mandato per entrambi, si infilano in un ascensore con Ugo Grassi. "Lo vedete? È un docente universitario", dicono. E lui, blazer e cravatta ...

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

TELEFONATA SALVINI-DI MAIO/ “Governo con M5S? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO: "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile, ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Grillo - M5S via dal blog Crollano i contatti ma lui guadagna di più : Nell’ultimo mese drastico calo per il sito del fondatore. Boom di visite invece per la nuova vetrina dei 5 Stelle

Appendino trova l'intesa con i consiglieri M5S 'dissidenti' : inviata la lettera di interesse di Torino per le Olimpiadi 2026 : La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d'interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026. ...

Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi - Zotta (M5S) : “Problematiche in via di risoluzione” : Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione” “Finalmente, dopo anni di tentennamenti e promesse non mantenute da parte di chi... L'articolo Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione” proviene da Roma Daily News.

Viadana. Domenica il M5S torna in piazza con un gazebo : ... 'In questo modo desideriamo incontrare e ringraziare i cittadini che ci hanno dato fiducia facendoci diventare la prima forza politica del viadanese. Sarà un momento informativo per illustrare quali ...

Il mistero della M5S Silvia Benedetti - eletta e poi sparita nel nulla : Che fine ha fatto Silvia Benedetti ? Parlamentare rieletta alla Camera dei Deputati con il M5s nel collegio plurinominale di Padova dopo altri cinque anni già trascorsi a Montecitorio , è stata ...

Il primo obiettivo M5S : via i vitalizi dei deputati : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

Obiettivo M5S : via subito vitalizi Camere - anche senza governo : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

M5S : 'Vogliamo la presidenza della Camera per dare il via alla battaglia contro i vitalizi' : ...le presidenze delle Camere slegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5S la prima forza politica ...