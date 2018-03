“Lurida!” La vanno a salvare e la beccano così È successo durante una gita | la ragazza

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) La cosa che proprio non ti aspetti. A causa del maltempo che stava allagando tutta la zona,un campeggio, unasi è trovata improvvisamente in difficoltà e per questo ha chiesto aiuto ai soccorsi con una chiamata di emergenza. Ma quando sono arrivati per portarla in salvo, hanno scoperto che in realtà non era sola… Nella tenda, infatti, con lei c’era anche un 14enne con cui stava facendo sesso. Per questo Rhiannon Elisabeth Scott, unadi 24 anni è stata arrestata dalla polizia britannica con l’accusa di “atti sessuali con minore”. I genitori pensavano che il ragazzino fosse andato in campeggio con alcuni coetanei e sapevano che aveva una fidanzatina della stessa età. Come ricostruito successivamente dagli inquirenti, la donna, originaria di Gwersyllt, nel Galles, aveva conosciuto l’adolescente online attraverso un gioco ...