L' uomo senza tonno a Ragusa

Beppe Grillo lancia il reddito di cittadinanza per nascita/ M5s "società senza lavoro - al centro l'uomo" : Beppe Grillo lancia dal blog l'idea di un reddito di cittadinanza per nascita. Il fondatore del M5S supera la stessa proposta del programma pentastellato: "Al centro l'uomo, non i mercati"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Corpo senza vita di un uomo trovato nelle acque del fiume Vera : L'Aquila - Il Corpo senza vita di un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, E.P., è stato trovato nella notte a Paganica, nei pressi del letto del fiume, di un canale di derivazione del Vera. La scomparse dell'uomo era stata denunciata dalla moglie che, ieri sera, non vedendolo rientrare si è rivolta alla locale caserma dei carabinieri Da un primo esame la morte non sarebbe riconducibile a cause violente. In ogni caso ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Milano : uomo trovato senza vita nel canale Villoresi : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Un uomo è stato trovato senza vita nel canale Villoresi, all'altezza del comune di Garbagnate Milanese. Il corpo che galleggiava sull'acqua è stato notato intorno alle ore 7 da un passante, il quale ha subito chiamato i soccorsi. La vittima, di circa 65 anni, non è stata

uomo di origini filippine trovato senza vita in via Martiri D'Otranto - indaga la Polizia - : La mattina grigia e uggiosa oltre che fredda di oggi si apre con una triste scoperta. Un Uomo di origini filippine , 46 anni, è stato trovato impiccato presso la clinica Pignatelli in via Martiri d'...

"Un uomo senza più senso dopo essere stato lasciato.Ecco il delirio di possesso" : E ripeto: un mondo che non tiene conto dei valori dell'infanzia non ha grande futuro'. Cosa fare? 'Prevenzione è una parola fondamentale. Per iniziare i politici dovrebbero cominciare a studiare i 54 ...

uomo trovato in casa senza vita : forse è morto a causa del freddo : Lo hanno trovato senza vita sulla poltrona, nella casa dove viveva da solo in Salita Castello a Carpineto Sinello alcuni conoscenti, insospettiti dal lungo silenzio. Franco D'Angelo, 63 anni, operaio ...

Cosenza-Reggina - grande attesa per il derby : il tecnico Braglia è l’uomo in più - gli amaranto nel destino : Si gioca una giornata importante per il campionato di Serie C, grande attesa per il derby della Calabria, in campo Cosenza e Reggina. Percorso completamente opposto per le due squadre, gli amaranto stanno disputando una stagione di sofferenza mentre la squadra di Braglia, dopo un inizio difficile sta entusiasmando con grandi prestazioni e punta ad essere protagonista ai playoff. La squadra di Maurizi ad oggi sarebbe salva e non perde da 5 ...

Cosenza-Reggina - grande attesa per il derby : il tecnico Braglia è l’uomo in più : Si gioca una giornata importante per il campionato di Serie C, grande attesa per il derby della Calabria, in campo Cosenza e Reggina. Percorso completamente opposto per le due squadre, gli amaranto stanno disputando una stagione di sofferenza mentre la squadra di Braglia, dopo un inizio difficile sta entusiasmando con grandi prestazione e punta ad essere protagonista ai playoff. La squadra di Maurizi ad oggi sarebbe salva e non perde da 5 ...

Pamela - vittima dell'uomo senza Logos : Come se un mondo pre-greco, pre-romano, pre-scolastico avesse potuto darci la scienza, il diritto… come se esistesse qualcosa, in questo mondo, che meritasse il nostro prezioso tempo al di ...

Famiglia sterminata a Rende - Cosenza - - uomo uccide la moglie e i due figli poi si suicida : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende , Cosenza, : Salvatore Giordano , commerciante di strumenti musicali, , di 57 anni, ha ucciso la moglie, Francesca Vilardi, di 59, ed i ...

“Un vero gentiluomo”. Lutto nel cinema : se ne è andato uno dei più brillanti. Una notizia tristissima che ha lasciato tutti senza parole. “Con lui abbiamo passato anni gloriosi” : Se ne è andato domenica. E ha lasciato un grande, grandissimo vuoto. John Mahoney, l’interprete di Martin Crane nella serie Frasier, è morto all’età di 77 anni in una casa di riposo di Chicago. A dare il triste annuncio della scomparsa dell’attore è stato il suo manager storico Paul Martino. La causa della morte, però, non è ancora stata rivelata. Il direttore casting della serie Frasier, quando ha saputo della morte di Mahoney ha ...

‘Quando il manager è donna’ - 10 mosse per fare carriera senza trasformarsi in un uomo : Come salvare la donna manager dai falsi stereotipi? Dallo stato d’assedio dei luoghi comuni: moglie, madre o donna rampante e spigolosa? Se fai una cosa non puoi fare l’altra. Ecco le 10 mosse per fare carriera senza trasformarsi in un maschiaccio. Le suggerisce Chiara Cecutti, esperta Executive e Life Coach, che va dritta al risultato. “La donna manager tende a fare bene l’uomo. Ma ha sviluppato la parte maschile a discapito di quella più ...

Omicidio Pamela - l'uomo fermato : nigeriano - spacciatore - senza permesso : nigeriano, 29 anni, con il permesso di soggiorno scaduto. È il profilo di Innocent Oseghale, l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la 18enne Pamela Mastropietro. Il giovane, con precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, è domiciliato proprio a Macerata, in via Spalato 124, la stessa dove la ragazza è stata vista viva l'ultima volta martedì 30 gennaio.Telecamere e testimonianzeI carabinieri sono riusciti a risalire al ...