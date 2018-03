Luigi ha una malattia rara | ma l’Inps gli nega l’invalidità | “Finché cammini niente soldi”

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa per diritto divino. Deve darsi una mossa per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

“Fidanzata a 5 stelle”. Luigi Di Maio allo scoperto : prime foto insieme a lei. Tra una manovra per il governo e un’altra - il leader grillino si concede un relax con la sua nuova compagna. Eccola : Se la formazione del nuovo governa sembra un affare sempre più nebuloso, con il Pd che si defila e la spalla della Lega che non sembra troppo solida, Luigi Di Maio, leader campano dei M5s sembra avere le idee chiare, almeno in amore. L’ormai ex vicepresidente della camera (futuro premier?) è stato infatti beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista ...

Fabio De Luigi e Miriam Leone mettono la nonna Bouchet in freezer : 'Una commedia ispirata dai giornali' : Miriam Leone che sperimenta , con successo, molto comico, con un maestro doc come Fabio De Luigi eppoi Lucia Ocone e gli ingredienti di una black comedy in salsa italiana: ecco Metti la nonna in ...

Luigi Di Maio - rimborsopoli M5S solo una sceneggiata : solo una bufala. Una sceneggiata per rimediare alla figuraccia fatta proprio sotto elezioni, quella della 'cacciata' degli 'impresentabili' dal Movimento 5 Stelle. In otto, tra coinvolti in ...

Video di Emma a C’è posta per te con Luigi e Valeria per una pioggia di regali da Effetto Domino : Emma a C'è posta per te è la salvezza di Luigi e Valeria. La coppia, con 5 figli a carico, fatica ad arrivare a fine mese tra lavori precari e spese da sostenere. Situazione, questa, che ha generato più di uno scontro tra marito e moglie, accorsa da Maria De Filippi per chiedere perdono al consorte. Il suo regalo per lui è proprio Emma, una delle sue cantanti preferite, che giunge in studio per mettere una pezza su una situazione difficile e ...

Matrix : dal backstage al palco - una giornata con Luigi Di Maio : Matrix: dal backstage al palco, una giornata con Luigi Di Maio Le telecamere del programma seguono il candidato premier del M5s durante un giorno di campagna elettorale. Continua a leggere L'articolo Matrix: dal backstage al palco, una giornata con Luigi Di Maio è su NewsGo.

Matrix : dal backstage al palco - una giornata con Luigi Di Maio : A pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo , i leader politici non perdono occasione per esporre i loro programmi e provare a convincere gli indecisi. Comizi, ospitate in programmi radiofonici e ...

Luigi Di Maio - il caso imbarazzante del grillino indagato Salvatore Caiata : 'C'è una mano rossa e blu dietro' : Con il passare delle ore, cresce il sospetto del grillino Salvatore Caiata che dietro la bufera giudiziaria che lo sta travolgendo ci sia una regia occulta, qualcuno - neanche pochi - che avrebbero ...

Luigi Di Maio : "La moglie di De Falco ha detto che non c'è stata nessuna violenza" : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di strumentalizzazione. Se fosse stata vera lo avrei cacciato". Lo ha detto il candidato premier di M5s Luigi Di Maio a 'Quinta colonna' su Rete4, riguardo alle presunte violenze del candidato M5s Gregorio De Falco alla moglie."Renzi - ha aggiunto Di Maio ...

DON Luigi GIUSSANI/ Card. Bassetti : “testimoniò che l’incontro con Cristo è una strada d’amore” : Anniversario morte Don LUIGI GIUSSANI: il Cardinal Gualtiero Bassetti nell'omelia ricorda, "testimoniò che l'incontro con Gesù è una strada di amore continua". Le parole del Papa(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Affi Fella fa una sorpresa a Luigi : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e Donne si rincontrano: lui tornerà? Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna di Sara Affi Fella con Lorenzo Riccardi. E in questa circostanza i due si sono dati un romanticissimo bacio, che ha lasciato tutti di stucco, Nilufar Addati compresa. Difatti, come molti sapranno bene, Lorenzo si è dichiarato per quest’ultima nemmeno 10 ...

GianLuigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : per lui pronta una poltrona alla Fifa(L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Luigi Di Maio peggio della casta : si prende una casa con vista sul Colosseo : Altro che francescano, Luigi Di Maio . Il candidato premier grillino, infatti, è tale e quale alla casta. Perché? Presto detto, si è fatto una 'casetta', abitazione vista Colosseo e a due passi dai ...

Inclusione dei rom : le speranze che riponiamo in Luigi Manconi - nuovo coordinatore Unar : Ha sorpreso, ma anche riempito di speranza, la notizia che sarà Luigi Manconi a coordinare il lavoro dell’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (Unar) che rappresenta anche la “cabina di regia” della Strategia Nazione per l’Inclusione dei rom. Una Strategia che questo mese compie il suo sesto anno di vita ma che nei fatti è rimasta vergognosamente dormiente, impolverata dentro le sue 99 pagine, priva di qualsiasi incisività. Era il ...