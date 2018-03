L’UE ha ammesso un nuovo additivo alimentare nei prodotti ortofrutticoli freschi

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Gli additivi alimentari sono delle sostanze che vengono aggiunte agli alimenti per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento. Tali sostanze risultano essenziali a causa dell’evoluzione industriale e al mutare delle abitudini alimentari, che hanno enormemente influenzato il ciclo produttivo e distributivo degli alimenti. Infatti oggi ialimentari possono essere realizzati in aree geografiche molto distanti e ciò è possibile grazie all’uso degli additivi. Nello specifico, quando parliamo dei, che vengono sottoposti a tagli, lavaggi ecc., a causa di specifiche attività enzimatiche, si possono avere ossidazioni e imbrunimento. Cioè determina una diminuzione della qualità del prodotto che spesso, a causa di ciò, viene considerato non commestibile e quindi ...