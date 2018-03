“Luci della ribalta“ mette in scena “Il Boss…olo di casa nostra”

Nardella e la Carmen a lieto fine - su Twitter impazzano i “finali alternativi” : “Arriva Godot” - “Lucia s’innamora di Don Rodrigo” : Carmen non muore. Così ha voluto il regista Leo Muscato che ha pensato di rivedere l’epilogo del capolavoro di Bizet rovesciandolo completamente. La protagonista non muore e anzi, spara a Don José. Una “rivoluzione” andata in scena al Maggio Fiorentino che ha scontentato i melomani ma non il botteghino: a vedere l’opera con cambio di ambientazione e di finale ci sono andati in tanti. E in tanti hanno fischiato e criticato ...