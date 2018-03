' Loro ' : Berlusconi perde le elezioni - ma vince un film tutto suo : Sono ormai passati sette giorni dalla pubblicazione del trailer di “Loro”, ultimo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Il video, della durata di 30 secondi soltanto, introduce il personaggio principale intorno al quale il regista costruisce, da ormai qualche mese, il film : l’ex premier Silvio Berlusconi . Non è tuttavia stata ancora rilasciata alcuna data di uscita ufficiale, anche se, presumibilmente, il film verrà presentato al ...

Berlusconi - bunga bunga e Dudù Ecco Loro di Sorrentino. Video Il debutto al festival di Cannes : I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudu': Ecco le prime immagini di Loro , il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo... Segui su affaritaliani.it

Loro - film di Paolo Sorrentino su Berlusconi/ Video trailer : il ritorno al cinema dopo l'esperienza in tv : È uscito il teaser trailer di " Loro ", il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi , interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:26:00 GMT)

'Loro' di Sorrentino : la vita di Silvio Berlusconi diventa un film : 'Loro' rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un'epoca dominata dai media, come la nostra'. ...