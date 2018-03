Londra chiede l' audizione di Zuckerberg sul furto dei dati

Spia russa - Londra chiede una riunione urgente dell'Onu - May : 'Mosca colpevole - via 23 diplomatici' : La Gran Bretagna ha chiesto una "riunione urgente" del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul caso del tentato avvelenamento di Serghei Skripal, ex Spia russa, e della figlia Yulia. L'incontro ...