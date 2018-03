L' OCSE all' Italia | Misure anti-povertà inefficaci | avanti con investimenti

OCSE : Economia globale si sta rafforzando - ma attenzione all'escalation delle tensioni commerciali : L'espansione economica globale si sta rafforzando. La robusta crescita degli investimenti, il rimbalzo associato nel commercio e una maggiore occupazione portano a una ripresa sempre più ampia

OCSE : Economia globale si sta rafforzando - ma attenzione all'escalation delle tensioni commerciali : In Germania la crescita è stimata del 2,4% per quest'anno, mentre nel 2019 l'Economia sarà in salita del 2,2%. In Francia l'OCSE si aspetta un'accelerazione dell'Economia del 2,2% per quest'anno e ...

OCSE : Economia globale si sta rafforzando - ma attenzione all'escalation delle tensioni commerciali : In Germania la crescita è stimata del 2,4% per quest'anno, mentre nel 2019 l'Economia sarà in salita del 2,2%. In Francia l'OCSE si aspetta un'accelerazione dell'Economia del 2,2% per quest'anno e ...

Fisco - pronte le regole OCSE contro l'occultamento di patrimoni all'estero : Si tratta, spiega il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un passaggio cruciale per rendere efficaci gli sforzi internazionali di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Le "...

Fisco - pronte le regole OCSE contro l'occultamento di patrimoni all'estero : Si tratta, spiega il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un passaggio cruciale per rendere efficaci gli sforzi internazionali di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Le "...

Rallenta l'inflazione nell'area OCSE : Nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,2% rispetto al 2,3% di dicembre. A riferirlo è la stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , spiegando ...

Debito pubblico - l'OCSE lancia l'allarme sulla sostenibilità : Il Debito pubblico dei paesi industrializzati sta viaggiando a ritmi troppo elevati. E' questo l'allarme lanciato dall'Ocse, che sottolinea il pericolo che l'aumento dei tassi di interesse (che sta progressivamente avvenendo) rappresenta per i bilanci degli Stati. Secondo le stime dell'organizzazione, nei prossimi 36 mesi i paesi sviluppati dovranno rifinanziare il 40% del loro stock di Debito pubblico, dal momento che le banche centrali hanno ...

OCSE lancia allarme su debito : Alert Ocse sul debito. L'organizzazione parigina indica che nel 2018 il debito nei Paesi Ocse è stimato in crescita a quota 45.000 miliardi di dollari rispetto ai 43.600 miliardi del 2017, una cifra ...

OCSE lancia l'allarme debito : rischi da aumento tassi : L'economia globale - spiega l'ente parigino - è alle prese con una crescita sincronizzata per la prima volta in decenni e le banche centrali hanno iniziato a ritirare gradualmente le misure di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora OCSE : allarme debito - aumento tassi rischio per bilanci Stati (23 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: allarme debito, Ocse "con interessi alti rischio per bilanci degli Stati". Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. (23 febbraio 2018).(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Allarme debito dall'OCSE : dall'aumento dei tassi rischi per i bilanci degli Stati : L'Ocse lancia l'Allarme debito: con l'aumento dei tassi di interesse si pone una "sfida significativa" sui bilanci degli Stati. Il debito nei Paesi Ocse quest'anno sale a 45mila miliardi di dollari ...

L’OCSE lancia l’allarme debito : gravi rischi dai prossimi aumenti dei tassi di interesse : L’Ocse lancia l’allarme debito: gravi rischi dai prossimi aumenti dei tassi di interesse Il debito nei paesi Ocsequest’anno sale a 45.000 miliardi di dollari dai 25.000 del2008, e con l’atteso rialzo del costo del denaro gli sforzi perrifinanziarlo aumenteranno, pesando sui bilanci dato che dovrannoricollocare il 40% del loro intero stock di debito nei prossimitre […] L'articolo L’Ocse lancia l’allarme ...

L'OCSE lancia l'allarme debito : gravi rischi dai prossimi aumenti dei tassi di interesse : Il debito nei paesi Ocsequest'anno sale a 45.000 miliardi di dollari dai 25.000 del2008, e con l'atteso rialzo del costo del denaro gli sforzi perrifinanziarlo aumenteranno, pesando sui bilanci dato che dovrannoricollocare il 40% del loro intero stock di debito nei prossimitre anni.

OCSE : Italia all'ultimo posto per i vaccini. Allarme morbillo : Un record di cui è meglio non andare fieri. Il nostro Paese è all'ultimo posto per i vaccini obbligatori in Europa. Ma a preoccupare, secondo i dati Ocse, è soprattutto l'Allarme morbillo, con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843). Il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro difterite-tetano-pertosse nel 2015 si è attestato al ...