Liverpool ' blinda' Salah | costa 228 mln

Il Liverpool 'blinda' Salah : 'Costa 228 milioni di euro' : Jurgen Klopp non vuole un nuovo 'caso Coutinho' e per evitare che Mohamed Salah finisca nelle 'grinfie' dei ricchissimi Real, Barcellona e Psg ha valutato l'egiziano 200 milioni di sterline , 228 ...

La Roma blinda Alisson : Psg e Liverpool? Ripassare in estate! : Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. E per fortuna che il proverbio alla Roma l'hanno imparato per bene, perché solo a dar retta ai rumori di fondo intorno ad Alisson ci sarebbe da ballare come ...