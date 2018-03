LIVE Curling | Mondiali femminili 2018 in DIRETTA | Italia-Germania | le azzurre devono

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 6-7 al nono end. Le azzurre provano l’impossibile! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud - sfida durissima per le azzurre! Serve l’impresa : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : Italia-Russia 1-0 dopo il secondo end - partita fondamentale per le azzurre : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia , match della sesta sessione dei Mondiali di Curling femminile di North Bay: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : l’Italia affronta la Russia - serve l’impresa delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match della sesta sessione dei Mondiali di Curling femminile di North Bay (Canada). l’Italia ha ottenuto fino ad esso una vittoria, all’extra-end con la Scozia, e due nette sconfitte con Stati Uniti e Svezia. La squadra capitanata da Diana Gaspari avrà quindi bisogno di una vittoria quest’oggi per risalire la classifica. Le azzurre troveranno di fronte però un’avversaria del calibro ...

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : Italia sul 6-6 con la Scozia - si va all'extra-end. Più tardi la grande sfida con la Svezia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale 2018 di Curling femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati LIVE - medagliere : trionfo Svezia nel curling : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:41:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 25 febbraio : si assegnano gli ultimi titoli in hockey ghiaccio - curling - bob e sci di fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata (domenica 25 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude quest’emozionante percorso con le ultime finali in gioco. Si comincia con quella del curling femminile dove la Corea del Sud, padrona di casa, affronterà la Svezia in un match palpitante in cui le scandinave sono favorite ma dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. Vi ...