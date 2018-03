L' Italia spende troppo in pensioni | i consigli da ' brivido' dell' Fmi

Cinema - mostre - teatri : la maggioranza degli Italiani spende almeno 50 euro per la cultura : Il Cinema è il 'luogo di cultura' più frequentato dagli italiani; seguono i musei, le mostre specifiche e quindi il teatro. Ma quanto spendono i cittadini per questo genere di attività? Uno su tre ...

Dove spendere i Bitcoin in Italia : Hai dei Bitcoin e non sai Dove spenderli in Italia? spendere Bitcoin in Italia. Siti web Dove spendere Bitcoin in Italia. Negozi Dove sono accettati i Bitcoin per pagare Dove spendere i Bitcoin in Italia (Anche in negozio) Ora che hai comprato i tuoi Bitcoin, magari ci hai pure guadagnato ma ti poni un paio […]

Sei Nazioni 2018 - Conor O’Shea : “Se l’Italia gioca al meglio e l’Irlanda anche - vincono loro. Spenderemo tutta l’energia - guardiamo al futuro” : L’Italia affronterà l’Irlanda sabato pomeriggio nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale, dopo il tracollo casalingo contro l’Inghilterra, cercherà il colpaccio contro i Verdi nella tana di Dublino. Una missione difficilissima per gli azzurri come ha ribadito il CT Conor O’Shea: “Se l’Irlanda gioca al proprio meglio e noi giochiamo al nostro meglio, vincerà ...

Lady Gaga sospende la tournée - l’oncologo : “E’ curata male - venga in Italia” : Il fatto che la fibromialgia blocchi per la seconda volta la tournée di Lady Gaga “è una dimostrazione che i trattamenti ai quali è sottoposta sono inefficaci, perciò la invito nella mia clinica di Sacile (Pordenone)”. L’invito di venire a curarsi in Italia arriva da Umberto Tirelli, primario della Divisione di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN). Nella mia clinica, prosegue Tirelli, che uno dei ...

Ricerca e innovazione - l'Italia spende troppo poco e resta lontana da target 2020 : Teleborsa, - l'Italia resta ben lontana dall'UE in termini di spesa per la Ricerca e l'innovazione e rischia di mancare gli obiettivi fissati per il 2020. La spesa totale per Ricerca e sviluppo nel ...

Ricerca e innovazione - l'Italia spende troppo poco e resta lontana da target 2020 : l'Italia resta ben lontana dall'UE in termini di spesa per la Ricerca e l'innovazione e rischia di mancare gli obiettivi fissati per il 2020. La spesa totale per Ricerca e sviluppo nel 2016 è stata di ...

Carburanti - in Italia si spende di più per fare il pieno che per un’auto nuova : Con un incremento di 2,7 miliardi sul 2016 (+5,3%), lo scorso anno gli Italiani hanno speso ben 53,3 miliardi di euro per acquistare benzina e gasolio: un dato che deriva da un’elaborazione dal Centro Studi Promotor su dati ufficiali sui consumi e sui prezzi dei Carburanti diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico. In pratica i nostri connazionali spendono più per fare il pieno che per sostituire la propria auto (nel 2017 le stime parlano ...

Forza Italia - Berlusconi affaticato : sospende la campagna elettorale : Affaticamento da campagna elettorale. Come sindrome, non esiste nei manuali di medicina. Ma Silvio Berlusconi, il cui corpo fa sempre notizia e si prende ogni volta la sua centralità, è...

Slot sfavorevoli - AlItalia sospende volo Roma-Pechino : (Teleborsa) - Alitalia, ferma i voli con destinazione Pechino "in attesa di orari migliori". Il collegamento fu inaugurato circa un anno e mezzo fa: il 18 Luglio del 2016. Dopo un'assenza di tre anni, ...

Slot sfavorevoli - AlItalia sospende volo Roma-Pechino : Alitalia, ferma i voli con destinazione Pechino "in attesa di orari migliori". Il collegamento fu inaugurato circa un anno e mezzo fa : il 18 Luglio del 2016. Dopo un'assenza di tre anni, Alitalia ...

AlItalia : sospende voli Roma-Pechino : ROMA, 22 GEN - Alitalia ha deciso di sospendere, dall'avvio del prossimo orario estivo a fine marzo, i voli diretti Roma-Pechino. La decisione, secondo quanto si apprende, è dovuta al fatto che finora ...

Droga - prostituzione e sigarette : Italia spende 19 miliardi/ CGIA - attività illegali : Lombardia in vetta : Droga, prostituzione e sigarette: Italia spende 19 miliardi. CGIA, attività illegali: Lombardia in vetta, boom di segnalazioni. I dati dell'Ufficio studi di Mestre(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:54:00 GMT)

È morto il papà - Raoul Bova sospende il tour teatrale in giro per l'Italia : È morto a Rieti il papà di Raoul Bova, Giuseppe. Colpito dal grave lutto, l'attore ha sospeso il tour teatrale in cui era impegnato.

L'Italia ha versato alla Ue 37 miliardi in sette anni. Ma rischia di nuovo di non spendere i soldi che ha a disposizione : MILANO - Nei sette anni tra il 2010 e il 2016 L'Italia ha versato all'Europa oltre 37 miliardi, ricevendone benefici che non sono neppure quantificabili. Ha accelerato la spesa dei fondi della ...