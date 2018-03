L' Italia di Di Biagio | il traghettatore che studia da ct

Italia : giocatori stanchi - Di Biagio fa allenamento video : Dal nostro inviato Il lavoro di Di Biagio parte nel pomeriggio , ore 15,30, sotto la collina di Fiesole. La Nazionale, dopo l'eliminazione dal prossimo mondiale, entra in campo per preparare le ...

Italia - Di Biagio : 'Mi gioco tanto. per Balotelli nessuna chiusura' : Nella conferenza di ieri il commissario tecnico ad interim Luigi Di Biagio, affiancato dal vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta e dal team manager Gabriele Oriali, ha spaziato tra diversi argomenti, quali le sue possibilità di riconferma, i motivi della non convocazione di Mario Balotelli e l’importanza della presenza di Gigi Buffon. Di Biagio si gioca la conferma Uno dei temi della conferenza stampa non poteva non essere ...

Italia - le amichevoli del rimpianto e dell’inutilità. Di Biagio come Gentiloni : grigi traghettatori nel paese senza guida : In crisi nera, alla disperata ricerca di una svolta dopo aver toccato il fondo, ma ancora senza una guida credibile. La nazionale di calcio come il Parlamento, Gigi Di Biagio come Paolo Gentiloni e le amichevoli contro Argentina e Inghilterra quasi come le consultazioni al Quirinale: non serviranno a nulla, se non a certificare lo stato comatoso della situazione e a capire – si spera – che non si può andare avanti con un semplice traghettatore. ...

Buffon : "Italia - qui anche per Astori. Ringrazio Di Biagio" : "Sono sempre stato un elemento aggregante della Nazionale, vorrei che anche questa mia presenza oggi fosse presa in questo modo, e non in altro, perché non è assolutamente mia intenzione". Queste le ...

CT Italia : Di Biagio - il 'traghettatore' più unico che raro Video : Chiamatemi come volete, ha detto Gigi Di Biagio in una delle prime interviste come CT della Nazionale maggiore. A tutti gli effetti l'ex centrocampista di Roma ed Inter ed attuale CT dell'Under 21 riveste il ruolo di primo allenatore dell'Italia e, considerato che numerosi indizi lasciano intendere che il suo sara' un incarico temporaneo [Video], potrebbe essere il CT dall'esperienza più breve dell'ultimo mezzo secolo. I cosiddetti ...

Italia rialzati! Ecco la Nazionale di Di Biagio in attesa di... Ancelotti Video : Il 13 novembre del 2017, probabilmente la data più nera dell'intera storia del calcio Italiano. È stata la notte di Italia-Svezia, quando abbiamo preso consapevolezza che, dopo sessant'anni, la nostra Nazionale non era all'altezza di partecipare alla fase finale di un Campionato del Mondo. Quattro mesi e dieci giorni dopo quella notte da incubo, gli azzurri tornano in campo. Lo fanno tra mille incognite, con una guida tecnica provvisoria, con ...

L'Italia di Di Biagio? Nuovo ciclo - vecchi nomi : Ancora fuori Balotelli. Forse è stato in lizza fino all'ultimo e, alla fine, ha scelto di non chiamarlo