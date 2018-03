L’Italia degli estremi | ecco il Report ISPRA | nel 2017 alternanza di siccità e intense

Sei Nazioni 2018 : la formazione titolare delL’Italia per la sfida alla Scozia. Il XV degli azzurri - esordio per Jake Polledri : Ancora una volta Conor O’Shea decide di non cambiare, se non dove obbligato. Il CT della nazionale italiana di rugby conferma 14/15 della formazione vista contro il Galles e si affida all’usato sicuro per la sfida contro la Scozia che chiude il Sei Nazioni 2018 (sabato 17 marzo a Roma): unica pedina diversa è Jake Polledri, uncapped, che va a prendere il posto, come numero 7, di Maxime Mbanda, infortunatosi al ginocchio ...

Ed Sheeran e Camila Cabello tra i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018 : come seguire l’evento dalL’Italia l’11 marzo : Tutti i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018, questa sera in diretta dal Forum di Los Angeles: a condurre la serata di Musica, DJ Khaled e Hailey Baldwin. Domenica 11 marzo a partire dall'1 di notte (ora italiana) sfileranno sul palco degli iHeart Radio Music Awards 2018 moltissimi cantanti del panorama Musicale internazionale: inoltre, verranno anche assegnati premi ad alcuni degli artisti più in voga del momento. Tra i ...

Notte degli Oscar - L’Italia vince con James Ivory. Miglior film a The Shape of Water di Del Toro : «L’Oscar è l’uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo e soprattutto non ha un pene. È esattamente l’uomo di cui c’è bisogno oggi a Hollywood». Non ci va leggero Jimmy Kimmel nella sua introduzione della novantesima cerimonia di premiazione degli Oscar che come ci si aspettava è centrata sul nuovo ruolo delle donne e delle m...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Sergio Mattarella : “Siete l’orgoglio delL’Italia. Un grazie anche a nome degli italiani” : L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il presidente del CONI Giovanni Malagò aveva indicato le 10 medaglie come un bottino soddisfacente e alla portata della spedizione azzurra e questa cifra è stata raggiunta nella giornata di oggi con il bronzo della portabandiera Arianna Fontana. Il risultato non ha lasciato indifferente nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare delL’Italia per la sfida alla Francia. La formazione titolare degli azzurri con 3 novità : Conor O’Shea ha svelato il XV dell’Italia per la sfida alla Francia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stade Velodrome di Marsiglia nella serata di venerdì 23 febbraio. La nostra formazione titolare presenterà delle novità rispetto a quella che due settimane fa è stata nettamente sconfitta dall’Irlanda a Dublino: ci saranno tre cambi in vista ...

Volley - Nations League 2018 : L’Italia giocherà a Modena e a Eboli. Il calendario completo : tutte le partite degli azzurri - date e programma : Mancano tre mesi all’esordio delle Nazionali di Volley: a fine maggio, infatti, gli azzurri inizieranno la propria avventura nella Nations League, la nuova competizione itinerante che sostituirà la World League e il Grand Prix. Ogni squadra giocherà 15 partite (contro quindici avversarie diverse) spalmate su cinque weekend, le migliori sei della classifica generale accederanno alla Final Six che assegnerà il titolo. L’Italia proverà ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domani L’Italia affronta la Corea del Sud - serve la grande reazione degli azzurri : l’Italia ha bisogno di una grande reazione nel torneo di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Infatti la squadra azzurra formata Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin e Daniele Ferrazza arriva da tre sconfitte consecutive, con Danimarca, Giappone e Gran Bretagna e solo vincendo tutte le restanti partite potrà sperare nel quarto posto. Per questo motivo gli ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Matteo Rizzo quarto nel libero - L’Italia resta in scia degli Stati Uniti. Oro in cassaforte per il Canada : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. Il programma di lunedì ha avuto inizio con il free skating maschile, mentre in seguito avranno luogo quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. Partiamo ...

Rifiuti - L’Italia si scopre gran riciclatrice : recuperato il 79% degli scarti : Gli italiani sono raccoglitori e riciclatori formidabili di Rifiuti. Ma i prodotti rigenerati non piacciono. Fino a poche settimane fa lo sfogo era la Cina, verso la quale partivano navi cariche di carta da macero, vetro, plastiche e altri materiali pronti per una nuova vita. Ma dopo anni di inquinamento, il Paese asiatico ha chiuso le frontiere. Gettando nel panico l’industria italiana della rigenerazione...

Sei Nazioni 2018 : il XV titolare delL’Italia per la sfida all’Irlanda. La formazione titolare degli azzurri : 3 cambi rispetto all’Inghilterra : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di rugby, ha annunciato il XV titolare con il quale affronterà l’Irlanda nella seconda partita del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri scenderanno in campo a Dublino sabato 10 febbraio alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali). Questa la formazione titolare dell’Italia per il match dell’Aviva Stadium: Parisse e compagni giocheranno dopo la batosta subita contro ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca L’Italia? Il calendario - le date e gli orari di tutte le partite degli azzurri : L’Italia del Curling è torna alle Olimpiadi! Dopo la partecipazione di Torino 2006 come Paese organizzatore, la nostra Nazionale maschile ha ottenuto una storica qualificazione sul campo e sarà dunque presente a PyeongChang 2018: gli azzurri proveranno a essere grandi protagonisti nelle competizione, dopo essere entrati tra le migliori 10 squadre al mondo non vogliono deludere le aspettative e cercheranno di farsi strada in un torneo ...

Ridurre gli stranieri nei campionati degli sport di squadra. La sfida epocale di Malagò per far rinascere L’Italia : L’Italia è in grandissima sofferenza negli sport di squadra, da sempre nostro punto di forza e che invece nelle ultime stagioni ci stanno riservando delle importanti delusioni. Il 2017 è stato davvero l’annus horribilis: la Nazionale di calcio ha fallito la qualificazione ai Mondiali (era successo solo nel 1958 in quello che è lo sport nazionale), nel volley e nel basket non ci spingevamo oltre i quarti di finale degli Europei ...

“L’Italia è in ritardo di 12 anni”. Sanità - l’allarme degli esperti sulle nuove tecnologie : L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Sanità è un prerequisito di funzionamento del sistema salute. Per questo è necessario “coinvolgere e avviare con gli stakeholder un progetto di programmazione e implementazione della Sanità digitale”, campo nel quale l’Italia “soffre un ritardo con altri Paesi europei quantificabile in 12 anni”. A sottolineare il gap italiano è ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV delL’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare degli azzurri. Sette esordienti - torna Zanni : Conor O’Shea ha finalmente svelato il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 4 febbraio per l’esordio nel Sei Nazioni 2018. Questa la formazione che giocherà all’Olimpico di Roma contro i Campioni in carica (dalle ore 16.00). ITALIA – XV titolare CONTRO L’INGHILTERRA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, ...